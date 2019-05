Doch was, wenn man die Möglichkeit besitzt, eine erlesene Auswahl der begehrenswertesten Athleten dieser Welt in einem Video unter die Lupe zu nehmen?

Diese orgiastische Sound-Bibel ist ein Genuss für jeden Auto-Liebhaber. 33 supercoole Klassiker und aktuelle Sportwagen werden auf Knopfdruck angelassen oder ganz nostalgisch mit dem Schlüssel gestartet. Gentlemen, start your engines!

Das Gefühl, wenn der Schlüssel eines exklusiven Sportwagens im Zündschloss gedreht wird, oder wie bei modernen Liebhaberstücken üblich per Knopfdruck der Motor zum Laufen gebracht wird, ist unbeschreiblich. Der erhellende Klang der Zylindertöpfe ertönt, röhrt, lechzt und die liebliche Akustik des Boliden lässt das Blut von Auto-Liebhabern ordentlich in Wallung geraten. Doch was, wenn man die Möglichkeit besitzt, eine erlesene Auswahl der begehrenswertesten Athleten dieser Welt in einem Video unter die Lupe zu nehmen? Diese beeindruckende Sound-Orgie sollte man sich wirklich nicht entgehen lassen. Die Auswahl der reinrassigen Liebhaberstücke in diesem speziellen Clip erstreckt sich durch viele Länder quer über die globale Automobilhistorie mit Highlights aus Deutschland, Italien, USA oder Großbritannien.Von einem 69er Jaguar E-Type, über den Lamborghini Aventador mit imposantem 6,5-Liter-V12 bis hin zu Muscle-Car-Klassikern wie Ford Mustang und Chevy Camaro oder Exoten wie dem Saleen S7 Twin Turbo – jeder Klassiker hebt sich nicht nur bezüglich Karosserie von den anderen Fahrzeugen ab, sondern generiert seinen eigenen für ihn typischen Sound. Den Klängen der 33 auserwählten Sportwagen zu lauschen ist wie eine Symphonie für die Ohren... Wetten dass?