Motorradkettenöl im Vergleich

Halten Sie Ihr Motorrad mit einem exzellenten Kettenschmiermittel in Schwung

Die meisten Motorräder verwenden eine Kette, um den Antrieb vom Ausgang des Getriebes zum Hinterrad zu leiten - einige verwenden einen Riemen und vergleichsweise mehr eine Welle, aber eine Kette ist bei weitem die häufigste. Sie hat jedoch zwei wesentliche Nachteile gegenüber einem Riemen oder einer Welle: Mit der Zeit verschleißt und dehnt sie sich und muss (wie ein Riemen) nachgespannt werden. Außerdem nutzt sie sich mit den Kettenrädern ab und kann korrodieren, so dass sie geschmiert und geschützt werden muss. An dieser Stelle kommt das Kettenschmiermittel ins Spiel. Es erfüllt einen doppelten Zweck: Es hilft, die Reibung und damit den Verschleiß zu verringern und die Kette reibungslos arbeiten zu lassen, während es gleichzeitig verhindert, dass sie durch Schmutz oder Feuchtigkeit beschädigt wird und ihre Lebensdauer verkürzt. Hier sind einige unserer besten Produkte.

Die besten Kettenschmiermittel für Motorräder

Vollsynthetische Option: Castrol Chain Lube Racing

Es reduziert die Reibung und schützt die Kette vor äußeren Einflüssen und hilft, Korrosion zu verhindern. Es ist resistent gegen Schleudern und Wasserangriffe und trocknet, um einen dauerhaften Schutzfilm auf der Kette zu geben.

Schutz bei jedem Wetter: Muc-Off All-Weather Lube

Es ist für alle Ketten geeignet und eignet sich sowohl für kürzere als auch für längere Fahrten. Es stößt Wasser ab und verringert gleichzeitig Reibung, Verschleiß und Schleudern. Der Hersteller sagt, dass es für alles geeignet ist, von Tourenrädern über Sporträder bis hin zu Off-Roadern.

Perfekte Wachsoption: Tru-Tension BananaSlip Kettenwachs

Der Hersteller gibt an, dass dieses Spray, das für alle Kettentypen geeignet ist, die Leistung verbessert (vermutlich durch Verringerung der Reibung) und die Kraftübertragung optimiert, während es gleichzeitig für mehr Laufruhe sorgt. Klingt beeindruckend.

Hervorragend für den Trockeneinsatz: Muc-Off Trockenschmiermittel

Laut Hersteller ist es für alle Arten von Ketten geeignet: offene, O-Ring- und X-Ring-Ketten. Es enthält PTFE, um die Reibung beim Gebrauch der Kette zu verringern und Korrosion zu verhindern. Es kommt mit einem süßen Bananengeruch daher.

Für sichtbare Abdeckung: S100 Weißes Kettenspray

Das Spray ist so formuliert, dass es in die Kette eindringt, sich nicht abwäscht und nicht abschleudert, und ist für alle Kettentypen geeignet. Es wird mit einem weißen Finish aufgetragen, so dass Sie sehen können, wo Sie es aufgetragen haben und sicherstellen können, dass Sie keine Bereiche übersehen haben.

Top-Tipps

Es gibt zwei Arten von Ketten: eine offene Kette, die in der Regel bei Fahrrädern mit geringerem Hubraum oder bei Geländewagen verwendet wird und gereinigt und häufig geschmiert werden muss, während O-Ring- oder X-Ring-Ketten mit versiegelten Rollen arbeiten, die das Schmiermittel an Ort und Stelle halten. Letztere benötigen jedoch weiterhin Schmiermittel an den Stellen, an denen die Rollen z. B. auf die Ritzel wirken, sowie einen Schutz vor Korrosion.

Neben den verschiedenen Kettentypen gibt es auch verschiedene Arten von Schmiermitteln, die von der Jahreszeit, der Nutzung des Fahrrads und der zu erwartenden Zeit zwischen den Reinigungen und Auffrischungen abhängen. So sind Trockenschmiermittel in der Regel ein feiner Sprühnebel anstelle eines flüssigen (nassen) Schmiermittels, während ein Wachs dicker aufgetragen wird und einen - in der Regel weißen - Rückstand hinterlässt.