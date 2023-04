Die Motorabdeckung bei den VW-Modelle Arteon, Golf, Tiguan, T-Roc und Passat ist ein potentieller Gefahrenherd: Weshalb das so ist und warum sie unbedingt entfernt werden sollte, erklärt der VW-Profi im Video unten. Hierzu gibt es auch einen offiziellen VW-Rückruf (siehe Artikel unten), der weltweit 58.000 und in Deutschland 32.000 Fahrzeuge betrifft! Oben im Video zeigt die AUTO ZEITUNG, wie der VW Golf 9 aussehen könnte und was ihn auszeichnen wird. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Rückruf VW-Rückruf (Juli 2022) Fehlerhafter Kopfairbag

Darum die VW-Motorabdeckung entfernen (Video):

