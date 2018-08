Modball-Mädchen im Rolls-Royce: Video

Wenn zwei Models mit knappen Hosen und tiefem Ausschnitt durch einen Rolls-Royce Phantom klettern, dann gibt es immer was zu gucken. Auf der diesjährigen Modball-Rallye (23. bis 29. Juni 2016) müssen zwei englische Blogger ohne Navi und Karte von London nach Paris finden und dabei die beiden adretten Modball-Mädels zu ihrem Hotel chauffieren. Im Rolls-Royce Phantom geht es erst von London nach Dover und von dort mit der Fähre über den Ärmelkanal. In Frankreich müssen sich die beiden Jungs neu orientieren, denn ganz so einfach ist das alles nicht. Ob die Challenge gewonnen wird und wie die Models das ganze Spektakel verkraften, kann man im Video mitverfolgen.

