Auf mobile Wallboxen gibt es am Black Friday große Rabatte. Doch welche Angebote lohnen sich wirklich? Die besten Deals zeigt die AUTO ZEITUNG hier!

Am Black Friday sparen auch E-Auto-Fahrer:innen! Nicht nur, weil einige Hersteller ihre E-Autos am Shopping-Tag des Jahres zu besseren Leasingkonditionen und günstigeren Abokosten (alle Informationen zu Auto-Abos hier), sondern weil auch das Laden am Black Friday 2024 deutlich günstiger ist – zumindest aus Hardware-Sicht! Auch mobile Wallboxen mit 11 kW und 22 kW sind teils deutlich reduziert. Wir zeigen, welche Angebote sich besonders lohnen!

Mobile Wallboxen: Top-Deals zur Black Week

Juice Booster 3 air Basic Set mobile Wallbox 11 kW

Auf einen der Premium-Hersteller von Wallboxen gibt es zur Black Week Rabatte bei Amazon. Ein empfehlenswerter Deal ist die mobile Wallbox Juice Booster 3 (11 kW), die derzeit um 23 Prozent reduziert ist. Sie ist mit Elektrofahrzeugen mit einer Typ 2- oder Typ 1-Ladebuchse kompatibel und verfügt über verschiedene Adapter, sodass an allen Steckdosen geladen werden kann. Ganze 33 Prozent Rabatt gibt es auf das Traveller-Set der Juice Booster 2 Wallbox. Diese verfügt über einphasiges bis dreiphasiges Laden mit einem Leistungsbereich von 1,4 kW bis 22 kW.



Wissenergy 11 kW mobile Wallbox

Die tragbare Wallbox von Wissenergy verfügt über eine maximale Leistung von 11 kW und ein dreiphasiges 16A-Ladekabel. Auf die Wallbox gibt es aktuell einen Rabatt von 25 Prozent. Damit kostet die Wallbox nur noch knapp 180 Euro.



Morec mobile Wallbox 11 kW

Die mobile Wallbox von Morec ist eine günstige Alternative, für alle die ein tragbares Ladegerät für unterwegs brauchen. Hier gewährt Amazon zur Black Week 15 Prozent Preisnachlass. Die Wallbox ist damit aktuell für nur 194 Euro zu haben.



Syncwire mobile Wallbox

Als transportable Ladeeinheit kann man auch die mobile Wallbox von Syncwire nutzen. Diese wird zur Black Week immerhin 20 Prozent günstiger bei Amazon angeboten.



Weitere spannende Deals zum Black Friday 2024:

