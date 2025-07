Mobicool-Kühlboxen zum halben Preis: Angebote am Amazon Prime Day 2025

Vom 8. bis zum 11. Juli findet der Amazon Prime Day 2025 statt und lockt wieder mit unzähligen Angeboten aus allen Bereichen – darunter auch Autozubehör. Wir haben uns nach den besten Schnäppchen rund um Kühlboxen der Marke Mobicool umgesehen und sie hier zum Nachshoppen gesammelt!

Kühlboxen von Mobicool: Bis zu 52 Prozent Prime-Day-Rabatt

Den größten Preisnachlass auf Mobicool-Kühlboxen gibt es am Prime Day auf die Mobicool Mirabelle MM24: Um satte 52 Prozent schmilzt der Preis dahin, damit es der Reiseproviant im Sommerferien-Stau eben nicht tut! Damit kostet die 20-l-Kühlbox, die nur per 12-V-Steckdose betrieben werden kann, schmale 23 Euro.



Etwas raffinierter ist da die Mobicool ME24 mit 49 Prozent Rabatt exklusiv für Prime-Mitglieder. Sie kann nämlich sowohl im Auto per 12-V-Büchse als auch zu Hause über die herkömmliche 230-V-Steckdose betrieben werden. Mit 23 l Volumen kommen auch bis zu zwei 1,5-l-Getränkeflaschen unter. Bei dem Modell handelt es sich übrigens um die etwas kleinere Version unseres Testsiegers "ME27" aus unserem 12-V-Kühlboxen-Test.



Mobicool kann aber auch größer – und mit Rollen! Die Mobicool W40 nimmt bis zu 40 l an Lebensmitteln auf. Betrieben werden kann sie neben 12- und 230-V-Spannung auch mit 24 V, was sie zum Mitfahrer im Lkw aber auch einigen Wohnmobilen oder Booten macht. Am Prime Day kostet sie 46 Prozent weniger.



Wer einen Kofferraum mit Platz für eine 40 x 53 x 45 cm große Kühlbox hat, sollte sich die Mobicool MT48W einmal genauer anschauen. Hier gibt es am Prime Day 41 Prozent Rabatt – und damit einen Nachlass von 65 Euro! Die Box bietet 48 l Stauvolumen, ist mit Rädern und einem ausziehbaren Haltegriff ausgestattet und kann sowohl per 12- als auch 230-V-Strom betrieben werden.



Ist uns da ein Laserdrucker zwischen die Kühlboxen gerutscht? Nein, tatsächlich ist dieser minimalistische Kasten komplett in Weiß auch eine Kühlbox von Mobicool. Bei der MCG15 handelt es sich um eine Kompressor-Kühlbox. Ihr Vorteil: Sie hat deutlich mehr Kühlleistung und schafft es so, die Temperatur konstant auf einen eingestellten Wert zu senken, während ihre Elektro-Kühlbox-Kollegen die Kühlraumtemperatur nur um bis zu 18 °C unterhalb der Umgebungstemperatur halten können. Genauer: Bis zu -18 °C schafft die Mobicool MCG15 und eignet sich so sogar für den Transport von Tiefkühlprodukten. Das hat aber seinen Preis: 207 Euro kostet die Box regulär, am Prime Day nur noch 189 Euro – und damit 30 Prozent weniger!



