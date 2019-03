Wenn es um Alkohol am Steuer geht, können sich auch Mitfahrer schuldig machen – ganz gleich, ob sie selbst alkoholisiert oder nüchtern sind. Bei einem Schaden droht ihnen eine Mitschuld von bis zu 25 Prozent, so der TÜV Süd. Das Video erklärt, weshalb das so ist!

