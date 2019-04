Mission Impossible 4 Phantom Protokoll wird zum BMW-Werbefilm

Kinogänger haben sich in den letzten Jahren längst daran gewöhnen müssen, dass in Filmen aller Art bestimmte Produkte gut in Szene gesetzt werden. Egal ob der Aston Martin von James Bond, seine Armbanduhr oder sein Smartphone, Zufälle gibt es bei der Besetzung dieser "Nebenrollen" schon lange nicht mehr.

Im vierten Teil von Mission Impossible, der im Dezember unter dem Titel Phantom Protokoll in die deutschen Kinos kommt, hat sich offensichtlich BMW als wichtiger Unterstützer des Geheimagenten durchgesetzt. Die Bayern sammelten vor wenigen Jahren schon Erfahrung an der Seite von James Bond, nun dürfen die Studie BMW Vision EfficientDynamics und das neue 6er Cabriolet Tom Cruise auf seiner unmöglich erscheinenden Mission unterstützen. Einen ersten Ausblick auf die Story des Films, dessen Europa-Premiere in der BMW Welt stattfinden wird, liefert bereits der offizielle Trailer, in dem natürlich auch die Autos aus München nicht fehlen dürfen.