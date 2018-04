So verfügen die Frontlichter über eine moderne Matrix-Technologie, die es dem Fahrer ermöglicht, eine weitere Sicht in die Ferne zu haben, ...

Eckdaten Bauzeitraum seit 2014 Aufbauarten Limousine/Kombi/Cabrio Türen 3/4/5 Abmessungen k.A. Leergewicht k.A. Leistung von 75 bis 192 PS Antriebsarten Vorderrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 16.950 Euro

Die Engländer spendieren dem Mini Facelift (2018) jede Menge Neuerungen. Der Preis für den Basis-Dreitürer liegt bei 16.950 Euro. Die Motoren werden überarbeitet und die Individualisierungs-Möglichkeiten größer denn je. Wir haben alle Informationen!

Das Mini Facelift rollt im Frühjahr 2018 zu Preisen ab 16.950 Euro zu den Händlern. Insgesamt stehen für den dreitürigen Kleinwagen sieben Motorvarianten zur Wahl, darunter vier Otto- und drei Dieselmotoren. Die Benziner sind wahlweise 75 PS, 102 PS, 136 PS oder bei dem Mini Cooper S 192 PS stark. Der stärkste Dieselmotor steckt im Cooper SD mit 170 PS, weitere Antriebsstärken sind 116 oder 95 PS. Serienmäßig werden Mini One, Mini Cooper, Mini Cooper S und Mini Cooper D mit einer Sechsgang-Handschaltung geliefert, optional verbauen die Engländer ein Siebengang-Steptronic-Doppelkupplungsgetriebe von Getrag. Einzige Ausnahme: Das serienmäßige Steptronic-Automatikgetriebe (ZF) des Cooper SD mit acht Fahrstufen - einmalig in der Klasse der Kleinwagen. Sichtbarste Neuerungen sind die neuen (optionalen) Scheinwerfer und Rückleuchten: Während vorne erstmals Matrik-LED-Technik die Straße adaptiv ausleuchtet, begeistert der Engländer hinten mit Rücklichtern im Union-Jack-Design. Wer den schicken Rückleuchten verfallen ist, aber noch ein Vorfacelift-Modell fährt: Für 600 Euro kann er die prägnanten Leuchten des Mini Facelift (2018) auch an seinen alten Mini schrauben.

