In Hongkong wurde ein Mini Cooper S mit Rolls-Royce-Kühlergrill gesichtet. BMW wird doch wohl nicht vorhaben, diese beiden ikonischen Marken miteinander zu verschmelzen? Das Nummernschild lautet jedenfalls schon mal "M1n1 RR".



BMW hat sich beizeiten auf seiner Shopping-Tour durch England legendäre Marken gesichert, zwei davon sind Mini und Rolls-Royce. Bisher wurden diese strikt auseinander gehalten: Rolls-Royce für die Schönen und Reichen, der Mini für hippe Youngster im urbanen Großstadt-Dschungel. Jüngst wurde aber in Hongkong eine Hybridform abgelichtet, die einen Mini Cooper S mit dem ikonischen Pantheon-Kühlergrill eines klassischen Rolls-Royce zur Schau stellt. Dafür wurde allem Anschein nach auch die Motorhaube des Mini leicht modifiziert. Es existiert sogar direkt über dem Doppel-R-Logo auf dem Kühlergrill eine kleine Klappe, aus der man schon meint, jeden Moment die Spirit of Ecstasy-Statue herausfahren zu sehen. Auch das Nummernschild ist konsequent ausgewählt. Es lautet: "M1n1 RR". Interessant wäre natürlich ein Blick ins Innere. Folgt der Mini dem Leitsatz des Luxuskarossenherstellers aus Bracknell, nur das beste Material zu verarbeiten, dann dürfte auf dem Bild der mit Abstand teuerste Mini aller Zeiten zu sehen sein. Es kommt natürlich auch sofort der Mini Goodwood in den Sinn, in dem das Beste von BMW, Rolls-Royce und Mini eingeflossen ist und der in einer (Achtung, Wortspiel) Mini-Serie von nur 1000 Exemplaren aufgelegt wurde. 52.000 Euro kostet der Mini Goodwood – ein Preis, der angesichts der Exklusivität des Flitzers durchaus gerechtfertigt erscheint.

Mini Cooper S mit Rolls-Royce-Kühlergrill in Hongkong gesichtet

Der hier gezeigte Mini-Rolls dürfte entweder die Arbeit einer Tuningschmiede oder eines enthusiastischen Privatschraubers sein, so dass wohl keine weitere Mini-Serie aus dem Hause BMW ansteht, aber toll sieht die Kombination der beiden britischen Kultmarken allemal aus.

