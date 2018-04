Eckdaten Bauzeitraum seit 2015 Aufbauarten Kombi Türen 4/5 Abmessungen 4804/1926/1760 mm Leergewicht 2130 kg Leistung von 204 bis 585 PS Antriebsarten Hinterrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel/Hybrid Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 54.561 Euro

Mit der großen Modellpflege benannte Mercedes den ML um und verkauft das luxuriöse als Mercedes GLE (2015). Die Preise starten bei 54.561 Euro, dann ist der 204 PS Vierzylinder-Diesel unter der Haube!

Mit der M-Klasse startete Mercedes 1997 der Urvater eines bis heute anhaltenden und ständig wachsenden Trends, der zugleich dem Mercedes GLE (2015) den Weg bereitete. Denn anstatt diesen ruhmreichen Namen fortzuführen, nannt Mercedes den ML-Nachfolger 2015 in GLE um. Der veränderte Schriftzug am Heck ist die größte optische Veränderung beim 2015er Premium-SUV. Die Modellpflege fand in erster LInie unter dem Blech statt. Der Einstiegsdiesel zum Preis ab 54.561 Euro schöpft aus vier Zylindern 204 PS und setzt mit einem Normverbrauch von 5,4 Litern einen Bestwert in seiner Klasse. Das gilt natürlich nur für Fahrzeuge mit konventionellem Antrieb, denn bereits aus dem eigenen Haus verbraucht einer noch weniger: Der GLE 500 e 4Matic (Preis: 74.553 Euro) ist das erste Benz-SUV mit Plug-in-Hybrid-Antrieb und emittiert lediglich 78 g/km ( 3,3 l/100km). Das Antriebskonzept besteht aus dem bekannten V6-Benziner mit 333 PS und einem E-Motor mit 116 PS. Bis zu einer Geschwindigkeit von 130 km/h stromert der Mercedes GLE (2015) 30 Kilometer ohne schädliche Dämpfe abzulassen. Die Systemleistung beträgt 442 PS. Den GLE 500 e gibt es ausschließlich mit dem siebenstufigen Automatikgetriebe 7G-Tronic Plus. Getriebe und Verbrenner übernimmt der nicht-elektrisierte GLE 400 zum Preis von 61.582 Euro, darüber rangiert der GLE 500 mit V8-Motor und 435 PS zum Preis ab 77.528 Euro.

Mercedes GLE (2015) neue 9-Gang-Automatik, die wir aus der E-Klasse kennen, ist ausschließlich den Selbstzündern des Mercedes GLE (2015) vorbehalten. Konkret stehen auf Dieselseite der bereits genannte GLE 250d oder der GLE 350 d, dessen V6 258 PS leistet (Preis: 61.404 Euro), im Angebot. Natürlich sind auch Typenbezeichnung bei den AMG-Modellen von der Umfirmierung betroffen. Aufgepasst: Aus dem Mercedes-Benz ML 63 AMG wird der Mercedes-AMG GLE 63, der aus einem 5,5-Liter-V8-Biturbomotor stramme 557 PS kitzelt (Preis: 112.336 Euro). Damit nicht genug: Es gibt auch noch das S-Modell, das mit vollem Namen Mercedes-AMG GLE 63 S heißt, 585 PS leistet und 122.213 Euro kostet. Wem das schon zu viel Leistung ist, erhält auch den Einstiegs-AMG namens Mercedes-AMG GLE 43, der mit seinem 390 PS starken V6 bei 70.745 Euro startet. Im Innenraum ist das Facelift deutlicher zu erkennen: Auffälligstes Merkmal des Mercedes GLE (2015) ist das neue Infotainment-System. Die Auswahl auf dem erstmals freistehenden, größeren Display (bis zu 8 Zoll) erfolgt über den zentralen Drehdrücksteller Command Controller, das es optional mit Touchpad gibt. Mercedes-typisch lässt sich die Anmutung sehr individuell gestalten. Zahlreiche Holz-Intarsien stehen ebenso im Angebot wie schicke, moderne Chrom-Applikationen und verschiedene Lederfarben.