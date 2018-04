Eckdaten Bauzeitraum seit 2013 Aufbauarten SUV Türen 4/5 Abmessungen 4417/1777/1416 mm Leergewicht 1395 kg Leistung von 109 bis 381 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 28.941 Euro

Das Mercedes GLA Facelift (2017) betört zum Start als AMG 45 in der "Yellow Night Edition" mit 381 PS. Wir haben alle Preise von der Basis- bis zur AMG-Version!

Nachdem vor drei Jahren der erste Mercedes GLA das Licht der Welt erblickte, bringen die Schwaben das Modell 2017 mit einem Facelift zu Preisen ab 28.941 Euro auf Vordermann. Nach dem Bestellstart Anfang Januar, erfolgen die ersten Auslieferungen ab 2017. Für triefgreifende Änderungen ist es zur Mitte der Laufzeit natürlich noch zu früh. So bleibt es also bei der mäßigen Raumökonomie und den eher bescheidenen Aussichten vor allem nach hinten. Doch zumindest technisch bringen die Schwaben das Mercedes GLA Facelift (2017) wieder auf den neuesten Stand. Von außen muss man deshalb schon genau hinschauen, um alt und neu an den retuschierten Stoßfängern, an frischen Felgen und Farben sowie an den optionalen LED-Scheinwerfern zu erkennen. Aber spätestens bei buchstäblich näherer Betrachtung werden die Änderungen augenfällig. Denn zum ersten Mal in diesem Segment gibt es beim Mercedes GLA Facelift (2017) ein schlüsselloses Türsystem mit Komfortzugang, die Heckklappe schwingt mit einem angedeuteten Fußtritt auf und innen blickt man nicht nur auf neue Sitzbezüge und geänderte Instrumente, sondern auch auf das Bild einer 360-Grad-Kamera, die Mercedes den Kollegen von Audi oder Mini ebenfalls voraushat.

Auch unter der Haube gibt es einen Neuzugang beim Mercedes GLA Facelift (2017). Die Reihe der drei Diesel reicht unverändert von A 180 d mit 109 PS bis zum 177 PS starken A 220 d. Bei den Benzinern sind die Eckpunkte mit dem GLA 180 (122 PS) und dem GLA 45 (381 PS) ebenfalls unverändert. Doch weil die Lücke zwischen dem 200er mit 156 und dem 250er mit 211 PS zu groß war, gibt es künftig auch einen 220er, der seine 185 PS ausschließlich als 4Matic auf die Straße bringt. Zwar wirkt der Mercedes GLA im Duell mit Q2 & Co nach dem Facelift nicht mehr ganz so abgeschlagen wie zuletzt. Doch weiß Mercedes selbst am allerbesten, dass die paar Frischzellen allein nicht reichen werden. Deshalb hat Daimler-Chef Dieter Zetsche bei der GLA-Premiere für die Kleinwagen eine deutliche Ausweitung der Modellpalette von fünf auf acht Varianten angekündigt – und so indirekt womöglich auch schon die anhaltenden Gerüchte über einen GLB bestätigt.

Mercedes GLA Facelift (2017) Preise GLA 180 ab 28.941 Euro GLA 200 ab 30.821 Euro GLA 220 4Matic ab 37.146 Euro GLA 250 ab 34.665 Euro AMG GLA 45 ab 56.852 Euro GLA 180 d ab 31.951 Euro GLA 200 d ab 33.647 Euro GLA 220 d ab 38.473 Euro

