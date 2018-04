Eckdaten Bauzeitraum von 2011 bis 2017 Aufbauarten Limousine/Kombi Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4940/1881/1416 mm Leergewicht 1735 kg Leistung von 170 bis 585 PS Antriebsarten Hinterrad/Allrad Getriebearten Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 5 und 6 Grundpreis ab 54.085 Euro

Optisch zurückhaltend, technisch umfassend: Das Mercedes CLS Facelift (2014) bringt mehr als nur Multibeam-LED-Scheinwerfer. Das sind die Preise und Motoren des viertürigen Coupés!

Man sieht es ihm nicht an, aber vor dem Mercedes CLS Facelift (2014) zum Preis ab 54.085 Euro war das viertürige Coupé tatsächlich schon seit über drei Jahren im Handel. Im Herbst 2012 folgte der praktischere Shooting Brake mit ähnlich eleganten Formen – nun ist die Zeit reif für eine Modellpflege. Optisch gehen die Schwaben dabei äußerst behutsam vor, schließlich liefert das Design keinerlei Anlass für radikale Maßnahmen. Die Modellpflege bringt eine ganze Reihe von Verbesserungen an fast allen Fronten: Hinter dem dezent überarbeiteten Front-Design arbeiten sparsamere Motoren, ein komplett überarbeitetes Infotainment-System mit zahlreichen Online-Diensten – und die Straße wird von neuen Multibeam-LED-Scheinwerfern deutlich besser ausgeleuchtet als bisher. Sowohl das Coupé als auch der Mercedes CLS Shooting Brake sindserienmäßig mit Voll-LED-Scheinwerfern ausgerüstet, noch mehr Licht ins Dunkel bringen aber die neuartigen Multibeam-LED-Leuchten. 24 Hochleisutngs-LED mit jeweils 255 Dimm-Stufen werden von vier Steuergeräten so gesteuert, dass praktisch permanent mit Fernlicht gefahren werden kann – andere Verkehrsteilnehmer werden erkannt und der entsprechende Bereich nicht angestrahlt, wodurch das Mercedes CLS Facelift (2014) eine Blendung vermeidet. Die Multibeam-Leuchten sind außerdem mit einer weiterentwickelten Kurvenlicht-Funktion ausgestattet, die kamerabasiert arbeitet und die Scheinwerfer schon dann in die Kurve einschwenken lässt, wenn der Fahrer noch gar nicht lenkt. Dank einer Verknüpfung mit dem Navigationssystem kann der neue Mercedes CLS auch bei Kreisverkehren bessere Sicht bieten, indem er beide Abbiegelichter rechtzeitig vor dem Kreisverkehr aktiviert.

