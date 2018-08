Für junge Leute zu langweilig und altbacken? Nicht mit Prior Design. Die Tuningschmiede verwandelt die Mercedes S-Klasse (W222) in einen ungehobelten Linke-Spur-Räumer – das passende Kleingeld vorausgesetzt!

Die Mercedes S-Klasse (W222): Ein Luxusschiff, das nur so über Unebenheiten schwebt, kaum einen Wunsch an Assistenzsystemen unerfüllt lässt und den Begriff der Perfektion mitdefiniert. Aber: Emotionen? Fehlanzeige. Prior Design fühlte sich indes verantwortlich, der S-Klasse-Perfektion die fehlende Portion Emotion beizubringen und bläst ihr gehörig den Marsch. Fahrten zur Oper, zu Wohltätigkeitsveranstaltungen oder zum Golf-Platz? Ab jetzt verboten! Die neue Aufgabe der derbe aufgemöbelten Mercedes S-Klasse (W222) lautet, die linke Spur der Autobahn freizuräumen. Zwar beschert das Aerodynamik-Kit PD800S der S-Klasse keine dicken Backen, dafür aber Kotflügelaufsätze und eine aggressiv gestylte Frontstoßstange. Der Frontspoiler lässt die S-Klasse gierig am Asphalt schnüffeln, die eigens von Prior Design gestalteten LED-Tagfahrleuchten den Mercedes wie einen Football-Spieler mit Kriegsbemalung aussehen. Buh, guckt der böse! Hinten am Mercedes S-Klasse (W222) das gleiche Spiel: Den Heckansatz mit Diffusor füllt Prior Design mit einer satten (und nicht minder lauten) Abgasanlage. Mehr zum Thema: Prior Design motzt BMW 2er auf

Prior-Design-Tuning für Mercedes S-Klasse (W222)