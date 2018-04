Mercedes sucht Rosberg-Nachfolger per Stellenanzeige

Mercedes sucht Rosberg-Nachfolger per Stellenanzeige Mercedes Petronas schaltet Stellenanzeige

Wer könnte der nächste Nico Rosberg sein? Der Formel-1-Rennstall Mercedes AMG Petronas sucht scheinbar dringend nach einem würdigen Ersatz und hat eine mehr oder weniger ernsthafte Stellenanzeige in einem Motorsport-Fachmagazin geschaltet, die qualifizierten Interessenten gleich einen ganzen Blumenstrauß aus Vorteilen und Benefits bindet. Dienstwagen? Gehaltsbonus? Eine Lebensversicherung und eine privaten Krankenversicherung? Kein Problem. Was man dafür leisten muss, erfahrt ihr in unserem Video!

Mehr zum Thema: Nico Rosberg widmet Titel Michael Schumacher