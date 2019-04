Mercedes: Werbung mit Huhn

Ein Huhn erklärt die Welt. Glückliches Geflügel in Frei-Hand-Haltung spielt die Hauptrolle im neuesten Mercedes-Werbespot - und veranschaulicht dabei auch noch bildlichst, warum die neue Mercedes S-Klasse 2013 so angenehm federt.

Mercedes-Werbung: Huhn mit Magic Body Control

Denn Benz und Huhn haben mehr gemeinsam, als der erfahrene Nicht-Biologe an dieser Stelle vermuten würde. Nämlich das Wunder-Fahrwerk Magic Body Control, das die Federung den jeweiligen Straßenverhältnissen anpassen soll. Und was sich in der Luxus-Limousine mit aufwendiger Kamera-Technik für rund 5.000 Euro Aufpreis erkaufen lässt, hat das Huhn sogar schon ganz serienmäßig...