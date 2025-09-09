Mercedes C-Klasse EQ wird die erste elektrische Mittelklasse der Marke mit dem Stern heißen, die kein SUV ist. Bei der Vorstellung des Mercedes GLC EQ im Vorfeld der IAA 2025 zeigte Mercedes ein erstes Teaserbild der elektrischen C-Klasse. Zu sehen ist unter anderem der "ikonische Kühlergrill", den besagter GLC frisch eingeführt hat. Er soll an den Kühlergrill früherer Mercedes-Modelle erinnern und trägt im Falle der C-Klasse EQ vier statt drei Lamellen wie beim technisch verwandten GLC EQ.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Mercedes CLA EQ (2025) im Fahrbericht (Video):

Mercedes teasert C-Klasse EQ an

Apropos technisch verwandt: Plattform und Antriebsstrang teilt sich die Mercedes C-Klasse EQ mit dem SUV-Bruder, der auf der MB.EA-Plattform aufbaut. So ist es naheliegend, dass auch die Limousine über eine 94-kWh-Nickel-Mangan-Kobalt-Batterie sowie ein 800-V-System für Ladeleistungen von bis zu 330 kW verfügen wird. Entgegen dem GLC EQ aber verspricht Mercedes für die elektrische C-Klasse eine Reichweite von bis zu 800 km. Das dürfte – vorausgesetzt, die technischen Merkmale sind tatsächlich identisch – vor allem der strömungsgünstigeren Karosserie zu verdanken sein.

Ob Mercedes auch ein T-Modell plant, ist unklar. Premiere und Marktstart der elektrischen C-Klasse folgen im Laufe des Jahres 2026. Hier gibt es die aktuellen Erlkönigbilder zur Mercedes C-Klasse EQ und weitere Informationen!