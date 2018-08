Mercedes C 63 AMG: Tuning von PP Performance C 63 wird 1000-PS-Geschoss

Der Nahe Osten will Leistung? Der Nahe Osten kriegt Leistung! Die süddeutsche Tuningschmiede PP Performance fährt mit dem 1000 PS starken Mercedes C 63 AMG ganz groß auf.

Während PP Performance auf dem hiesigen Tuningmarkt für den Mercedes C 63 AMG lediglich PS-Kuren bis 544 PS anbietet, zeigt die Tuningschmiede im Nahen Osten, was für den Benz wirklich möglich ist. Das Projekt auf Basis der letzten C-Klasse-Generation bringt über 1000 PS an den Start. Es ist kein Zufall, dass die Scheichs besonders gerne PP-Performance-Geschäftsführer Jimmy Pelka an ihre Spielzeuge lassen. Im Nahen Osten gelten Pelka und seine Tuningschmiede PP Performance nämlich als Koriphäe, da es Pelka immer wieder gelingt, Chiptuning für die neuesten Autos anzubieten – deutlich vor der Konkurrenz. Dass sich PP Performance beim Mercedes C 63 AMG nicht auf ein Chiptuning beschränkt hat, erklärt sich angesichts des derartig hochgezüchteten 6,2-Liter-V8 von selbst. Natürlich hat die Crew um Jimmy Pelka die Motorsteuerung des C 63 AMG im Detail optimiert, sodass Power-Benz mit dem gestiegenen Ladedruck mehr Sprit verbrennen kann. Außerdem machte sich PP Performance an der Luftansaugung des C 63 AMG zu schaffen. Dazu erhielt der schnelle Mercedes eine optimierte Ladeluftkühlung und eine neue Abgasanlage. So kann der V8 des C 63 AMG sowohl besser ein- als auch ausatmen. Highlight: Nockenwellen, Kurbelwelle und Kolben stammen vom Mercedes SLS AMG. Tuning Audi RS 7: Tuning von PP-Performance Performance-Biest mit 745 PS

Mercedes C 63 AMG von PP performance im Video:

PP Performance: 1000 PS im Mercedes C 63 AMG