Das Vorurteil, US-Amerikaner könnten nur gerade Strecken fahren, erhält neue Nahrung: Ein US-amerikanischer Sattelzug – mit zig Mercedes GLS beladen – geriet auf kurviger Strecke vom Highway.

In der Haut der Käufer dieser Mercedes-Benz GLS 400 4Matic möchte man nicht stecken! Da haben sie sich monatelang auf ihren neuen GLS und schließlich über die Benachrichtigung vom Mercedes-Händler über die baldige Ankunft des neuen SUV gefreut, dann kommt das: Die Nachricht über den verunfallten Sattelzug, der sein Glück abseits der Piste suchte. Und das sehr zum Leidwesen der nagelneuen Mercedes GLS 400 4Matic. Schrottwert! Der von einem drei Liter großen V6-Turbobenziner mit 333 PS angetriebene Allradantrieb wird in keinem der GLS je zum Einsatz kommen! Ein Tier auf dem Highway 36 im US-Bundesstaat Kentucky Straße soll wohl den Unfall verursacht haben, dem der Lkw-Fahrer sicherlich ausweichen wollte. Doch täuscht das Resultat zig geschrotteter Mercedes-Benz GLS 400 4Matic nicht darüber hinweg, dass der Highway laut zuständigem Sheriff Shane Stephens für Sattelzüge nicht geeignet sei. "This road isn't meant for semis, it's too curvy. If you operate on this road you need to be careful. Fortunately, he is ok."

News Autotransporter bei Paris umgekippt Sportwagen nur noch Schrottwert

Die verrücktesten Transporte (Video):

Autotransporter mit Mercedes umgekippt