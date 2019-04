Für den Mercedes-AMG GT S bietet Loma neue Rad-Reifen-Kombinationen. Unter 20 Zoll geht natürlich nichts.

Pediküre, Maniküre, Spa und Frisör, Shopping - Pflichtprogramm in der Welt der Reichen und Schönen. Dieser Mercedes-AMG GT S war gerade im Fußpflegestudio Loma und bekam nette Loma GT1 Superlight-Felgen verpasst. Die schmucken Alus sind in den Größen 20 und 21 Zoll bestellbar. Die Speichen erinnern an den Mercedes-Stern und sind in Dark Titanium gehalten, sie umschlingt ein schwarz lackiertes Felgenbett. Aufgezogen werden 265er Reifen vorn und 305er Pneus hinten.

Der Mercedes AMG GT Roadster im Video:

Mercedes-AMG GT S mit Felgen von Loma

Bei der Fußbehandlung wurde auch die Hornhaut abgehobelt. Der Mercedes-AMG GT S liegt 30 Millimeter tiefer. Zum weiteren Tuning-Zubehör gehört auch ein Klappenauspuff, der über die Firma Chromtec erhältlich ist.