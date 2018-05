... Änderungen am Rennauto vor, was die Rennautos preiswert hält und somit auch Amateuren den Einstieg in den Rennsport ermöglicht. Wie der Name verrät, basiert das GT4-Rennauto auf dem GT R.

Mit dem Mercedes-AMG GT R GT4 erhält der Sieger vom 24h-Rennen am Nürburgring einen kleinen Bruder. Seid Ende 2017 wird das Rennauto an die Kunden ausgeliefert. Das ist der Preis!

2017 zauberte AMG den Mercedes-AMG GT R GT4 zum Preis ab 198.850 Euro aus dem Hut – und will mit dem neuen Rennauto das Kundensportprogramm ausbauen. Der GT4 ist nach dem erfolgreichen GT3-Renner – er gewann 2016 das 24h-Rennen am Nürburgring – bereits der zweite Rennwagen auf GT-Basis: diesmal für das GT4-Reglement. Das sieht im Gegensatz zu anderen Rennklassen vergleichsweise wenig Änderungen am Rennauto vor, was die Rennautos preiswert hält und somit auch Amateuren den Einstieg in den Rennsport ermöglicht. Wie der Name Mercedes-AMG GT R GT4 (2017) zeigt, baut das GT4-Rennauto auf dem GT R auf, dessen Vierliter-V8-Turbo 585 PS und 700 Newtonmeter maximales Drehmoment auf die Kurbelwelle stemmt. Im GT4 leistet das Aggregat 510 PS und bis zu 600 Newtonmeter Drehmoment.

Mercedes-AMG GT R im Video:

Preis: Mercedes-AMG GT R GT4 (2017) ab 198.850 Euro