In typischer AMG-Manier mit großem Kühlerschlund, breiter Spur und per Sportfahrwerk in Richtung Asphalt korrigiert sowie mit allerlei schwarzen Akzenten versehen.

Wuchs schon der zivile Bruder gegenüber dem Vorgänger um zehn Zentimeter in die Länge und um sieben Zentimeter in die Breite, wäre das Mercedes-AMG E 63 Coupé sicherlich nochmals breiter geworden und dadurch deutlich stämmiger aufgetreten.

Kommt noch das Mercedes-AMG E 63 Coupé mit einem 4,0-Liter-V8 und bis zu 612 PS? Auch, wenn die Illustration sehr realistisch anmutet, dürfte vielmehr der neue 53er die Lücke des potenten Oberklasse-Coupés füllen!

Schon seit einiger Zeit kursieren im Netz erste und sehr realistisch wirkenden Illustrationen zum Mercedes-AMG E 63 Coupé. In näherer Vergangenheit wäre es das erste Mal, dass sich Affalterbach auch um die Leistungssteigerung des Dreitürers kümmern darf. Bislang gab es keine offizielle Bestätigung von AMG, und das dürfte der Gerüchteküche folgend auch so bleiben. Wuchs schon der zivile Bruder gegenüber dem Vorgänger um zehn Zentimeter in die Länge und um sieben Zentimeter in die Breite, wäre das Mercedes-AMG E 63 Coupé sicherlich nochmals breiter geworden und dadurch deutlich stämmiger aufgetreten. In typischer AMG-Manier mit großem Kühlerschlund, breiter Spur und per Sportfahrwerk in Richtung Asphalt korrigiert sowie mit allerlei schwarzen Akzenten versehen. Als 63er hätte der von der E-Klasse Limousine bekannte 4,0-Liter-V8 mit satten 571 oder 612 PS (S) unter der Haube gewummert, je nach Ausführung mit 750 oder 850 Newtonmeter maximalem Drehmoment.

Neuheiten Mercedes E-Klasse Coupé (2017): Preis Sinnliches E-Coupé ab 49.052 Euro

Mercedes E-Klasse Coupé (2017) im Video:

Illustration des Mercedes-AMG E 63 Coupés