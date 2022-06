Auf den C 43 folgt bald der Mercedes-AMG C 63. Die kraftvolle Top-Version der Mercedes C-Klasse bekommt nicht nur mehr Power unter die Haube gepflanzt, sondern muss seine Überlegenheit natürlich auch im Design zu Schau stellen. Youtuber TheSketchMonkey hat den AMG C 43 hergenommen, um ihn zum C 63 umzumodellieren. Worauf es ihm dabei ankommt und was er am aktuellen Mercedes-Design zu bemängeln hat, zeigt das Video unten. Im Video oben stellt die AUTO ZEITUNG den elektrischen Mercedes Vision EQXX vor. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Ausblick Mercedes-AMG C 63 (2022): Preis & Innenraum AMG C 63 kommt mit Vierzylinder

Der Design-Ausblick auf den Mercedes-AMG C 63 im TheSketchMonkey-Video:

