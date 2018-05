Diese Power-Limousine hat's faustdick hinter den Ohren, kann vor Kraft kaum laufen, trägt aber feinste Garderobe. Carbon Motors veredelt den altehrwürdigen Mercedes-Benz 500 E mit massig Leder und Carbon.

Dieses Auto ist ein Porsche! Nein, der Autor hat keine Wahrnehmungsprobleme, es stimmt tatsächlich. Ende der 1980er-Jahre ließ Mercedes den Mercedes 500 E W124 von Porsche erst entwickeln, und schließlich sogar bauen. Benz selbst kümmerte sich nur um den Lack. Für den Dampfhammer des Formats Fünfliter-V8 waren ein neuer Vorderwagen, angepasste Abgasanlage, Bremsen und Fahrwerk nötig. Dafür geht der Mercedes 500 E aber ab wie Schmitz' Katze, 326 Pferdchen sei Dank. Die gewaltigen 480 Newtonmeter Drehmoment katapultierten den Benz in nur sechs Sekunden auf Tempo 100 und auf eine Top-Speed von 260 Sachen. Respektable Leistung, angesichts der Einstellung der Baureihe 1995! Doch warum all die Erzählungen zum 500 E? Weil Carbon Motors – entgegen aller Originalitätsfetischisten – sich diesen Klassiker einmal so richtig vorgenommen hat. Der Motor und die Karosse des Mercedes 500 E bleiben zwar beim Alten, den Innenraum aber haben die bulgarischen Tuner mal so richtig auf links gedreht.

Carbon und Leder im Mercedes 500 E von Carbon Motors