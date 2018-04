Die nun serienmäßig aus LED-Technik erstrahlenden Scheinwerfer präsentieren in einem neuen Layot, die Nebelscheinwerfer in der Frontstoßstange entfallen komplett.

Eckdaten Bauzeitraum seit 2012 Aufbauarten Limousine/ Kombi Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4800-4870/1840/1450 mm Leergewicht 1375 kg Leistung von 145 bis 192 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis ab 26.190 Euro

Das zweite Mazda6 Facelift kommt im Sommer 2018 zu den Händlern. Uns erwarten überarbeitete Motoren, ein aufgefrischtes Design und eine umfangreichere Sicherheitsausstattung. Preise nennen die Japaner noch nicht.​

Das zweite Mazda6 Facelift rollt nur zwei Jahre nach der ersten Modellpflege im Sommer 2018 zu den Händlern. Allerdings handelt es sich bei der erneuten Modellpflege vielmehr um Korrekturen im Detail: So präsentieren sich die nun serienmäßig aus LED-Technik erstrahlenden Scheinwerfer in einem neuen Layout, die Nebelscheinwerfer in der Frontstoßstange entfallen komplett. Der Kühlergrill trägt nun Diamanten anstelle der Querstreben, überarbeitete Felgen-Designs runden das aufgefrischte Äußere ab. Im Interieur erwartet die Passagiere ein neu gestaltetes Armaturenbrett in horizontal ausgerichetem Design. Nun ist die obere Hälfte mit dem offenbar nach wie vor analogen Tacho und dem kontrastreicherem Bildschirm für das Infotainmentsystem klar von der unteren mit den Bedienungseinheiten für Radio und Klimaanlage getrennt. Jetzt eckigere und kleinere Lüftungsdüsen, eingebettet im Innenraumdekor, bilden die Trennlinie. Neu ist das Head-up-Display, das relevante Informationen in die Windschutzscheibe spiegelt. Außerdem wurde die vordere und hintere Sitzreihe überarbeitet. Die Polster sind nun dicker und die Sitzflächen breiter. Dazu können die Ledersitze vorne nun auch belüftet werden. Bei den Motoren stehen neue Benziner mit Leistungen von 145 PS bis 194 PS und zwei neue Diesel mit 150 und 184 PS zur Wahl. Die Modellpflege bietet modifizierte Aggregate, der Skyactive-G-Benzindirekteinspritzer kommt ab sofort mit einer Zylinderabschaltung für den Niedriglastbereich. Die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit radargestützter Distanzregelung (MRCC) beinhaltet in Kombination mit Automatikgetriebe nun einen Stauassistenten, außerdem verfügt das Mazda6 Facelift (2018) jetzt auch über eine 360-Grad-Kamera. Mehr zum Thema: Alle Neuheiten auf dem Genfer Autosalon 2018

