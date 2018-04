Eckdaten Bauzeitraum 2007-2015 Aufbauarten Kombi Türen 3/5 Abmessungen (L/B/H) 3885–3920/1695/1475 Leergewicht 950-1022 kg Leistung 68-103 PS Antriebsarten Vorderrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 4/Euro 5

Die zweite Generation des Mazda2 wird von 2007 bis 2014 als Typ DE zu Preisen ab 11.950 Euro für den Dreitürer und 12.650 Euro für den Fünftürer verkauft. Alle Motoren vor und nach dem Facelift 2010 sowie Ausstattung und Crashtest-Ergebnisse.

2007 schicken die Japaner den Mazda2 zu Preisen ab 12.650 Euro in die zweite Generation und verlegen damit den Produktionsstandort von Europa (Valencia) zurück nach Japan (Hiroshima). Mit der Neuauflage verabschieden sie sich aber nicht nur von der europäischen Produktion, sondern auch von der beizeiten klobig anmutenden Kastenform des Vorgängers und geben dem Kleinwagen ein dynamischeres Design. Gleichzeitig schrumpft der Mazda2 (2007) um 40 Millimeter und verliert gleichzeitig 100 Kilogramm Gewicht, das sich nun insgesamt zwischen 950 und 1022 Kilo bewegt. Trotz der auf 3885 Millimeter gekappten Länge bleibt der Radstand mit 2490 Millimetern gleich, sodass sich am großzügigen Raumangebot und dem Kofferraumvolumen von 250 Litern nichts ändert. Mit der zweiten Generation wird der Mazda2 zudem als Drei- und Fünftürer angeboten. Die dreitürige Version wird als Mazda2 Sport (Preis: ab 11.950 Euro) verkauft und soll das dynamische Design auf eine neue Ebene heben. Wie der Fünftürer verfügt auch der Dreitürer über drei Benzinmotoren mit entweder 1,3-Liter-Hubraum und 75 oder 86 PS oder 1,5-Liter-Hubraum mit 103 PS. Bis 2009 konnte der Mazda2 (2007) außerdem mit 1,4-Liter-Diesel mit 68 PS bestellt werden. Das Aggregat wurde danach von einem turboaufgeladenen 1,6-Liter-Triebwerk mit 90 PS abgelöst. Der Mazda2 kommt jetzt außerdem serienmäßig mit der dynamischen Stabilitätskontrolle DSC und bekommt auf Wunsch ein Audio-System mit MP3/CD-Spieler und separatem AUX-Anschluss.

Mazda2 Facelift (2010) im Video:

Neupreis des Mazda2 (2007) ab 12.650 Euro

Im Jahr 2010 bekommt der Mazda2 (2007) ein Facelift, in dessen Zug das Design nochmal nachgeschärft wird. Aber nicht nur sein Auftritt wird mit überarbeiteten, Scheinwerfern, neuem Grill, sowie neuer Front- und Heckschürze nochmal angepackt, auch unter der Haube legen die Japaner nochmal Hand an. So wird der 1,3-Liter-Benziner mit 75 PS nochmal überarbeitet, genauso wie der 1,5-Liter-Benziner, der jetzt mit 102 PS daherkommt und seine Kraft auf Wunsch via Viergang-Automatik überträgt. Auch der Diesel wurde nochmal in die Mangel genommen und liefert nun 95 PS Leistung. Der Dreitürer Mazda2 Sport fliegt mit der Modellpflege wieder aus dem Programm, dafür gibt es ein paar neue Extras wie einen Licht- und Regensensor, Klimaautomatik und einen Tempomat für den 1,5-Liter-Benziner. Das optionale Audio-System wartet jetzt auf Wunsch mit USB-Schnittstelle auf. Ende 2014 rollt der letzte Mazda2 des Typs DE vom Band.

Mazda2 (2007) im Crashtest

Im Dezember nach seinem Marktstart wird der Mazda2 (2007) dem damaligen EuroNCAP-Crashtest unterzogen. Er wird in den Kategorien Schutz erwachsener Insassen, Schutz von Kindern und Fußgängerschutz getestet. Fünf Sterne erhält er in der ersten Kategorie (Erwachsenen-Schutz). Im Falle eines Unfalls drohen lediglich leichte Verletzungen im Brustbereich. Besonders positiv kommen dem Mazda2 (2007) die Airbags vorne sowie an den Seiten und der Gurtwarner zugute. Beim Schutz der kleineren Mitfahrer erlangt der Mazda2 vier Sterne und kann vor allem beim Schutz des drei Jahre alten Dummys punkten. Minuspunkt: Nur der Händler kann den Airbag zur Platzierung eines Kindersitzes deaktivieren. Beim Fußgängerschutz erreicht der Mazda2 drei Sterne. Es drohen vor allem Verletzungen im Bereich der Motorhaube.