Bei den meisten Leistungssteigerungen reden wir von zusätzlichen PS im zweistelligen Bereich, nur bei wenigen Exoten wird die Leistung um dreistellige Werte erhöht. Wirklich extrem wird die Leistung beim Lamborghini Huracán Torofeo gesteigert – nämlich mehr als verdoppelt! Während schon die Basis mit 610 PS zu den schärfsten Supersportwagen unserer Zeit gehört, dreht Mansory kräftig an der Leistungsschraube und bringt den Kampfstier auf Chiron-Niveau. Mit Hilfe einer Biturbo-Aufladung konnte die Leistung des 5,2 Liter großen V10-Triebwerks auf unfassbare 1250 PS gesteigert werden, das Drehmoment wird elektronisch auf 1000 Newtonmeter begrenzt.

Mansory Torofeo: Lamborghini-Huracán-Tuning