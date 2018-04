Lynk & Co 03 ist der wenig kreativ anmutende Name der kompakten Limousine, die 2019 auf Basis der CMA-Plattform, auf der auch die 40er-Modelle von Volvo aufbauen, zum Händler rollt. Dabei ist Konnektivität das Thema, mit der die Stufenhecklimousine vor allem das junge Publikum für sich gewinnen möchte. Dürfen volldigitale Instrumente und ein großer Touchscreen im Armaturenbrett zur heutigen Zeit schon gar nicht mehr fehlen, ist eine eigene App, über die Lynk-Autos untereinander kommunizieren können, gerade in der Kompaktklasse ein Novum. Als Antrieb gelten Vier- und Dreizylinder als gesetzt, später sollen ein Plug-in-Hybrid und eine Elektroauto nachgereicht werden. Marktstart ist 2019!