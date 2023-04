Das "S" im Logo der Automarke Seat gibt es so oder so ähnlich schon seit den 1980er-Jahren. In der Zeit kam auch Volkswagen auf den Plan und beteiligte sich an Seat letztendlich mit 99,99 Prozent. Mit der Übernahme wanderten zahlreiche Bauteile und natürlich auch Motoren des VW-Konzerns in die Modelle von Seat und dessen Tochtermarke Cupra. Der Seat Leon Cupra 300 im Video von DrivingCars ist mit dem 2,0-Liter-Vierzylinder (Motorkennung CJXC) ausgestattet, mit dem beispielsweise auch der VW Golf VII R unterwegs ist. Wie sich das unter der Haube des Leon manifestiert? Das Video unten lüftet das Geheimnis! Im Video oben checkt AUTO ZEITUNG-Redakteurin Leslie Schraut den Cupra Born. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen.​ Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

