Lexus stattet seine Mittelklasse-Limousine mit einem neuen Basisdiesel aus. Der IS 200d mit 150 PS kostet ab 31.960 Euro

Der neue Neue Lexus-Modelle in Paris vorgestellt ergänzt die Mittelklasse-Baureihe von Lexus und ist bereits im Verkauf. Das teilte der japanische Hersteller am Montag in Köln mit. Das 2,2-Liter-Diesel-Aggregat leistet 150 PS und ist das sparsamste der Baureihe: Der Lexus IS 200d benötigt auf 100 Kilometer 5,1 Liter Sprit, was einem CO2-Ausstoß von 134 g/km entspricht.

Mehr Auto-News: Der kostenlose Newsletter der AUTO ZEITUNG

Der weiterhin erhältliche, etwas stärkere Selbstzünder 220d mit 177 PS kommt nach einer Überarbeitung nun auf einen Wert von 5,5 Litern (CO2-Ausstoß: 144 g/km). Er steht mit 900 Euro mehr in der Liste. Ebenfalls einen einen geringeren Verbrauch bietet der im IS erhältliche Benziner: Der 2,5 Liter und 208 PS starke V6-Motor im Lexus IS 250 benötigt mit 8,4 Litern 0,7 Liter weniger als zuvor. Als Einstiegspreis gibt Lexus 35.790 Euro an. Neben den beiden Selbstzündern und dem Benzinaggregat gibt es weiterhin die F-Sport-Versionen mit einem fünf Liter großen V8-Motor mit 423 PS.

dpa

AUTO ZEITUNG