VW Käfer: Lego-Bausatz

1000 Steinen anstelle von Pferdestärken – damit weckt Lego Erinnerungen an die bunte Hippie-Zeit! In Zusammenarbeit mit VW hat Lego das Modell eines 60er-Jahre-Käfers entwickelt, das als Lego-Creator-Bausatz zu haben ist. Der azurblaue VW Käfer aus Lego-Ststeht dem Original mit seiner kugelrunden Motorhaube, den Scheinwerfern, die großen Kulleraugen ähneln, und dem Surfbrett auf dem Dach in nichts nach. Im Gegenteil: bei der 29 Zentimeter langen und 15 Zentimeter breiten Lego-Nachbildung des VW Käfer besteht nicht einmal die Gefahr, dass er Rost ansetzt. Mit 1167 Lego-Steinen fordert der Bausatz den Bastlern allerdings auch einiges an Geduld ab. Bei dem Modell des Wolfsburger Klassikers beweist Lego viel Detailverliebtheit: Vom Ersatzreifen über den Dachgepäckträger bis zum luftgekühlten Vierzylinder-Motor ist alles an Ort und Stelle, sodass Käfer-Kenner sich direkt zurechtfinden. Auch der Innenraum des Lego-Bausatzes ähnelt mit seiner cremefarbenen Ausstattung dem des Originals und passt perfekt zum sommerlichen Surfer-Look des kleinen VW Käfers.

