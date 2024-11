So kommt man an einen Bugatti Chiron für 350 Euro

Der Lego Technic Bugatti Chiron ist eine detailgetreue Nachbildung des bekannten Supersportwagens. Was das Modell kostet und welche Funktionen es hat, verraten wir hier.

In Zusammenarbeit mit Bugatti Automobiles S.A.S hat Lego 2018 das Modell des Bugatti Chiron auf den Markt gebracht und greift dank vieler Details die technische Raffinesse des echten Fahrzeugs auf. Die markante Karosserie und die detailgetreue Nachbildung des Cockpits machen das Modell zu einem beeindruckenden Sammlerstück für alle Modellbaufans, die es sich leisten können.

Lego Bugatti Chiron: Mehr als 3500 Teile und viele Funktionen

Knapp 380 Euro muss man für den Lego Bugatti Chiron im Maßstab 1:8 und bestehend aus 3599 Bauteilen auf den Tisch legen. Dafür gibt es aber auch Highlights wie ein Achtstufen-Getriebe, das über Schaltwippen bedient wird, einen W16-Motor mit beweglichen Kolben und detailgetreue Scheibenbremsen. Der Aufbau des Legomodells gibt spannende Einblicke in die Mechanik des Originals. Der funktionale Heckflügel, der sich per Topspeed-Schlüssel absenken lässt und die Felgen mit Bugatti-Logo sind weitere nennenswerte Details des Lego-Bugattis. Aufgebaut misst der Lego-Bolide 14 cm in der Höhe, 56 cm in der Länge und 32 cm in der Breite. Empfohlen ist das Modell für geübte Baumeister:innen ab 16+ Jahren.



Mit dem Bugatti Chiron hat sich Lego einen Supersportler ausgesucht, der voller Superlativen steckt. Mit 41,96 s stellte der Chiron einen Weltrekord für die schnellste Fahrt von null auf 400 km/h und wieder zum Stillstand auf. 1500 PS (1103 kW) leistet der vierfach aufgeladene 16-Zylinder und erreichte eine Spitze von 420 km/h. Sein maximales Drehmoment liegt bei 1600 Nm. Der Bugatti Chiron ist auf 500 Fahrzeuge limitiert und hatte einen Preis von über 2,8 Mio Euro.

Empfehlenswertes Zubehör für den Lego Bugatti Chiron

Um das Modell angemessen zu pflegen und in Szene zu setzen, bieten sich spezielle Vitrinen an, die es vor Staub schützen und gleichzeitig seine Details zur Geltung bringen. Auch für die Wand gibt es spezielle Halterungen für eine eindrucksvolle Präsentation. Eine hochwertige Pinselbürste eignet sich zudem ideal, um die filigranen Elemente schonend zu reinigen. Für eine schöne Optik auch im Dunkeln können LED-Beleuchtungen sorgen.



Welche Alternativen gibt es zum Lego Bugatti Chiron

Neben dem Lego-Chiron hat Lego weitere Technic Modelle wie den McLaren P1 oder der Lamborghini Sián FKP 37 im Sortiment. Jedes Modell bringt technische Besonderheiten sowie originaltypische Designelemente mit. Daneben sind auch die günstigeren Lego Technic-Sets wie die Mercedes G-Klasse, der Ford GT oder auch der Koenigsegg Jesko Absolut empfehlenswert.