Der Black Friday 2024 steht kurz bevor und schon jetzt haben einige Online-Händler Rabatte auf verschiedene Lego-Autos. Wir zeigen, wo man besonders gut sparen kann!

Am 29. November findet der Black Friday 2024 statt. Traditionell gibt es dann unzählige Angebote an Haushaltswaren, Autozubehör, Elektronik und Spielwaren. Schon vorab starten viele Online-Händler in die Black Week und haben bereits jetzt spannende Angebote im Sortiment. Auch Lego-Autos gibt es derzeit besonders günstig. Wir zeigen, welche Angebote sich besonders lohnen!

Black Friday-Angebote: Lego-Autos bis 100 Euro

Lego Speed Champions 2 Fast 2 Furious – Nissan Skyline GT-R (R34)

Der Nissan Skyline GT-R aus der Speed Champions-Reihe kommt mit 319 Teilen und der exklusiven Minifigur Brian O'Conner aus der Filmreihe Fast and Furious. Das Set ist derzeit um 36 Prozent reduziert. Hier stellen wir den Lego-Skyline aus Fast & Furious genauer vor.



Lego Speed Champions BMW M4 GT3 und BMW M Hybrid V8

Ein Doppelpack in Legos Speed Champions-Reihe: Das Set aus dem BMW M4 GT3 und dem Rennwagen M Hybrid V8 verfügt über 676 Teile und zwei Fahrerfiguren. Aktuell gibt es bei Mediamarkt ganze 40 Prozent Rabatt. Diverse Lego-BMW-Modelle haben wir hier zusammengefasst.



Lego Technic Lamborghini Huracán Tecnica Orange

Von Lego Technic ist der Lamborghini Huracán derzeit deutlich günstiger zu haben. Ganze 25 Prozent lassen sich hier beim Kauf des 806 Teile starken Sets sparen. Weitere Lego-Lamborghinis haben wir in einem ausführlichen Artikel bereits vorgestellt.



Lego Technic Kawasaki Ninja H2R

Auch Motorrad-Fans kommen am Black Friday auf ihre Kosten. Die Lego Technic Kawasaki Ninja H2R mit 643 Teilen gibt es zur Black Week mit 37 Prozent Rabatt. Empfehlenswerte Lego-Motorräder gibt es hier im Überblick.



Black Friday-Angebote: Lego-Autos über 100 Euro

Lego Technic Audi RS Q e-tron

Für aktuell 120 Euro und damit 29 Prozent günstiger ist der Lego Technic Audi RS Q e-tron zu haben. Das Modell verfügt über 914 Teile und bietet einige spannende Funktionen, darunter dank passender App eine Fernsteuerung.



Lego Technic McLaren Formel 1

Der Lego Technic McLaren Formel 1 kommt mit 1434 Teilen und verfügt über einen V6-Motor mit beweglichen Kolben. Das fertig aufgebaute Modell ist 13 cm hoch, 65 cm lang und 27 cm breit. Aktuell gibt es hier bis zu 30 Prozent Rabatt.



Lego Technic Peugeot 9X8 24H Le Mans Hybrid

Ein umfangreiches Lego-Set zum Schnäppchenpreis gibt es mit dem Lego Technic Peugeot 9X8 24H Le Mans Hybrid. Das 1775 Teile starke Set kommt mit leuchtenden Steinen und ist derzeit um 30 Prozent reduziert. Alles zum Peugeot 9X8-Lego-Set hier!



Weitere Lego-Autos mit Rabatt

Neben den speziellen Angeboten zum Black Friday gibt es noch viele weitere Sets zu runtergesetzten Preisen. Empfehlenswerte Beispiele haben wir hier zusammengestellt:



Sobald die Black Week am 21. November 2024 bei Amazon beginnt, wird die Liste bis zum Cyber Monday am 2. Dezember 2024 um 23:59 Uh um günstigen Lego-Autos und weiteren spannenden Schnäppchen ergänzt!