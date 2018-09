Laudas Rat an Rosberg: «Was vorher war, vergessen»

Brackley (dpa) - Im WM-Duell mit Lewis Hamilton muss Formel-1-Pilot Nico Rosberg nach Ansicht von Niki Lauda den Europa-Auftakt als Neustart ansehen.

«Nico muss versuchen, den Lauf von Lewis zu brechen. Und zwar jedes Rennen neu. Alles, was vorher war, einfach vergessen», zitierte das Fachmagazin «Auto, Motor und Sport» den Mercedes-Teamaufsichtsrat. «Er kann Lewis momentan nur unter Druck setzen, wenn er ihn mal mit seinem Speed schlägt. Dann fängt auch der andere das Denken an.»

Rosberg liegt vor dem Europa-Auftakt am 10. Mai in Barcelona in der WM-Fahrerwertung auf Platz zwei, hat auf Teamkollege und Weltmeister Hamilton aber schon 27 Punkte Rückstand. Ferrari-Neuling Sebastian Vettel wiederum fehlt nur ein Zähler auf den gebürtigen Wiesbadener. Rosberg hat in dieser Saison noch kein Rennen gewonnen, Hamilton von den ersten vier hingegen schon drei.

