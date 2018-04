Exklusives Einzelstück: Auf dem Concorso d'Eleganza am Comer See wird der Lamborghini 5-95 Zagato enthüllt

Auf dem Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2014 präsentiert das Design-Studio Zagato den einzigartigen Lamborghini 5-95 Zagato.

Der Lamborghini 5-95 Zagato stellt sich als Einzelstück auf dem Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2014 vor. Seit genau 95 Jahren baut die italienische Design-Schmiede Zagato automobile Träume. Exklusive Supersportwagen, von Auto-Fans mit großen Augen bestaunt, von vermögenden Sammlern erworben. Beim Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2014 am Ufer des Comer Sees feiert Zagato nun Jubiläum und lässt dazu die bis 1965 zurückreichende Kooperation mit Lamborghini wieder aufleben.



Lamborghini Aventador S (2017) im Video:

Lamborghini 5-95 Zagato auf dem Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2014