Es gibt fast nichts, worin es nicht auch einen Guinness-Weltrekord gibt. So natürlich auch beim längsten Auto der Welt. 30,54 Meter misst der Cadillac, doch war er vor einigen Jahren noch in sehr marodem Zustand. Der US-Amerikaner Michael Dezer nahm sich dem Wrack an und arbeitete zwei Jahre an der Wiederherstellung. Nun erstrahlt die Stretchlimo in neuem Glanz und kann einmal mehr den Weltrekord des längsten Autos der Welt einfahren. Das Video unten zeigt das komplett restaurierte Fahrzeug inklusive Pool, Hubschrauberlandeplatz und Platz für 75 Personen sowie die offizielle Rekord-Beurkundung. Im Video oben geht es bei der Testfahrt von Leslie & Cars im Mercedes EQS SUV ebenfalls luxuriös zu. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Tuning Ferrari F40 zur Stretchlimousine umgebaut F40 auf der Streckbank

Das längste Auto der Welt im Guinness World Records-Video:

