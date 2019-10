Zum Abschluss des Autojahres öffnet die LA Auto Show 2019 vom 22. November bis zum 1. Dezember ihre Pforten. Besucher können sich auf mehr als 65 Neuheiten – inklusive 25 Weltpremieren – von Herstellern wie Alfa Romeo, BMW, Ford Infiniti, Porsche und VW freuen!

Mehr als 65 Neuheiten inklusive 25 Weltpremieren können die Besucher bei der LA Auto Show 2019 zum Abschluss des Autojahres vom 22. November bis zum 1. Dezember bestaunen. Dabei steht das Thema Elektromobilität bei vielen Herstellern im Fokus. So dürfte etwa die Präsentation des Elektro-SUV Ford Mach-E zu den Highlights der Messe in Kalifornien gehören. Darüber hinaus stellt Porsche das Einstiegsmodell des Taycan aus und Volkswagen hat den elektrischen Crossover ID. 4 im Gepäck. Auch das Startup Bollinger Motors nutzt die LA Auto Show 2019, um seine elektrischen SUV- und Pick-up-Modelle der Öffentlichkeit zu präsentieren. Den e-tron Sportback sowie die neuen RS-Modelle inklusive des RS 6 Avant können die Messebesucher am Stand von Audi bestaunen. Mehr zum Thema: BMW zeigt das 2er Gran Coupé

Alle Neuheiten der LA Auto Show 2019