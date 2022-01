Die beste Kunststoffpflege schwarz

Die Sonne ist kein Freund Ihres Autos, vor allem nicht, wenn Ihr Auto 10 Jahre alt wird. Schauen Sie sich einen rot lackierten Opel Corsa C an, und Sie werden sehen, dass die Sonne sie alle in einen rosa Farbton verwandelt hat, den niemand freiwillig auf ein Auto auftragen würde. Dasselbe passiert mit schwarzen Zierleisten an Ihrem Auto. Die Sonne lässt sie von einem satten Schwarz zu einem traurigen, matten Grau verblassen, das darauf hindeutet, dass Ihr Auto an heißen Tagen in einem Gewächshaus steht. Zum Glück gibt es eine wirksame Behandlung für verblasste schwarze Zierleisten. Trim Restorer ist eine einfach aufzutragende Lösung, die selbst das am meisten von der Sonne beschädigte Auto wieder wie neu aussehen lässt. Das Beste daran ist, dass sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben und das Aussehen Ihres Fahrzeugs verändern werden.

Wie funktioniert das Produkt?

Jedes Beispiel funktioniert etwas anders, aber alle folgen demselben Grundkonzept. Geben Sie etwas von dem Produkt auf einen Applikator, reiben Sie es auf die gewünschte Stelle und warten Sie, bis es getrocknet ist. Nach dem Trocknen polieren Sie die Stelle und nehmen überschüssiges Produkt mit einem Handtuch ab.

Kann ich das Produkt auf farbigen Zierleisten verwenden?

Die meisten dieser Produkte sind speziell für schwarze Zierleisten formuliert, was zu einem schlechten Ergebnis führen kann, wenn Sie sie auf lackierte Zierleisten auftragen. Wenn die farbigen Zierleisten müde aussehen, ist es wahrscheinlich an der Zeit, sie zu polieren.

Was ist mit Chrom und anderen blanken Metalloberflächen?

Auch hier wird die Verwendung eines schwarzen Zierleisten-Restaurators auf Chrom oder anderen Metallteilen höchstwahrscheinlich zu einem furchtbaren Ergebnis führen. Wenn Sie glänzende Metallteile haben möchten, sollten Sie sich eine richtige Metallpolitur besorgen.