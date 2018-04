Die Autos mit dem Renault Sport-Schriftzug entstehen in Dieppe an der Kanalküste

Sportliche Kompakte mit ebenso kräftigen wie sparsamen Diesel-Triebwerken liegen im Trend. Wie schlägt sich der BMW 120d mit dem 177 PS starken und verbrauchsoptimierten Turbodiesel gegen Mégane Renault Sport 2.0 dCi mit 173 PS und Toyota Auris 2.2 D-CAT mit 177 PS?

Sportliches Fahren mit Dieselantrieb, das schien vor wenigen Jahren noch so unvereinbar wie etwa der FC St. Pauli und Champions-League-Fußball. Doch seit die modernen Dieselmotoren nicht nur Spar-, sondern auch Spurt- und Spaßkönige sind, gibt es immer weniger Gründe, die Selbstzünder aus sportlichen Autos fernzuhalten. So glänzen die drei Kandidaten dieses Tests in der Kompaktklasse denn auch mit Leistungswerten, die selbst für Verwöhnte wenig Wünsche offen lassen. Der BMW 120d wartet mit 177 PS und einem Drehmomentmaximum von 350 Nm auf. 173 PS und 360 Nm kann der Mégane Renault Sport 2.0 dCI aufbieten. Der kräftigste Diesel-Mégane heißt tatsächlich so. Er ist ein Produkt der Renault-Sportabteilung, die im ehemaligen Alpine-Werk im nordfranzösischen Dieppe beheimatet ist. Dort werden die besonders sportlichen und starken Renault-Modelle gebaut. Ganz wie zu Zeiten des Alpine-Gründers Jean Rédélé, der seine Sportwagenmanufaktur 1973 an Renault verkaufte. Zurück zum Test-Trio: Der Toyota Auris kann mit den beeindruckendsten Zahlen auftrumpfen – 400 Nm maximales Drehmoment und 177 PS.

Karosserie

Dabei verbirgt sich der kräftige Toyota-Diesel in einem denkbar unauffälligen Kleid. Außer dem D-CAT-Schriftzug deutet nichts darauf hin, dass dies ein Power-Auris ist. Er hat dafür andere Qualitäten: ein verglichen mit BMW 120d und Mégane Sport üppiges Raumangebot und ein Ladevolumen, das sich bei Bedarf auf fast 1400 Liter erweitern lässt. Noch besser könnte man den Toyota als Raumfahrzeug nutzen, wenn sich die Rücksitze zu einer ebenen Ladefläche falten ließen. Auf den vorderen Plätzen des Auris leidet das Raumgefühl unter der ausladenden Mittelkonsole, die das Interieur enger erscheinen lässt, als es eigentlich ist. Besser aufgehoben fühlt man sich da im Renault, der auch in puncto Übersichtlichkeit und mit der einfacheren Bedienung vor dem Toyota liegt. Der BMW schließlich bietet am wenigsten Platz für Passagiere und Gepäck. Freuen können sich die 120d-Insassen dagegen über die umfangreichste Sicherheitsausstattung, bei der freilich viele Extras nur gegen Aufpreis zu haben sind. Auch die Wertigkeit der Werkstoffe im Innenraum und die Verarbeitungsqualität sind um einiges besser als bei Renault und Toyota. Am Mégane stören Details wie der wackelig eingepasste Monitor des Navi-Systems, beim Auris die glänzenden und klein beschrifteten Knöpfe, die sich nur nach Eingewöhnung fehlerfrei bedienen lassen. Was jedoch nichts daran ändert, dass der ausgewogene Renault im Karosseriekapitel die meisten Punkte sammelt – vor BMW und Toyota.

Karosserie Max. Punkte BMW 120 d Renault Mégane Sport 2.0 dCi Toyota Auris 2.2 D-CAT Raumangebot vorn 100 56 63 63 Raumangebot hinten 100 47 53 56 Übersichtlichkeit 70 57 52 38 Bedienung/ Funktion 100 82 85 78 Kofferraumvolumen 100 26 27 31 Variabilität 100 23 35 20 Zuladung/ Anhängelast 80 28 32 33 Sicherheit 150 91 84 75 Qualität/ Verarbeitung 200 183 170 175 Kapitelbewertung 1000 593 601 569

Fahrkomfort

Besser schneidet der Auris bei der Bewertung des Fahrkomforts ab. Das weicher abgestimmte Toyota-Fahrwerk federt sensibler über feine und grobe Unebenheiten hinweg und lässt sich auch durch die maximal zulässige Beladung nicht aus der Ruhe bringen. Nur deutlichere Stöße von der Hinterachse und eine zarte Wankneigung bei einseitigen Anregungen deuten an, dass das Toyota-Fahrwerk an seine Grenzen stößt. Klar straffer geben sich BMW und Renault, aber keiner der beiden ist dabei unangenehm hart. Der Mégane leidet ein wenig unter der optionalen 18-Zoll-Bereifung, die recht straff abrollt. Zudem neigt er bei kurzen Fugen, wie sie auf Autobahnen gern auftreten, zum Stuckern an der Vorderachse. Viele Punkte sammelt der BMW mit seinen aufpreispflichtigen Sportsitzen (570 Euro), die zu den empfehlenswertesten Extras der Einser-Ausstattungsliste zählen. Da können auch die werkseitig verbauten Sportsitze im Mégane und erst recht nicht die zu weichen und zu wenig Seitenhalt bietenden Auris-Sessel mithalten. Wer freilich gern Passagiere auf den hinteren Plätzen befördert, ist mit dem Toyota am besten bedient. Er bietet dort den meisten Knieraum und hat die bequemste Bank. Das Schlusslicht ist hier der BMW, der im Grunde ein besserer 2+2-Sitzer mit coupéhaft engen Sitznischen ist. Dennoch liegt der 120d am Ende der Komfortwertung vorn, auch weil er sich in fast keiner Disziplin wirkliche Schwächen leistet. Nur einen Punkt dahinter landet der Auris. Etwas deutlicher fällt der Rückstand des Mégane aus, der seine Sportlichkeit auch nach außen am offensivsten zeigt.

Fahrkomfort Max. Punkte BMW 120 d Renault Mégane Sport 2.0 dCi Toyota Auris 2.2 D-CAT Sitzkomfort vorn 150 138 120 105 Sitzkomfort hinten 100 60 65 70 Ergonomie 150 115 124 121 Innengeräusche 50 29 22 28 Geräuscheindruck 100 65 61 63 Klimatisierung 50 22 22 21 Federung leer 200 125 115 135 Federung beladen 200 120 125 130 Kapitelbewertung 1000 674 654 673

Motor und Getriebe

Fast Gleichstand herrscht bei der Motorleistung und dem zur Verfügung stehenden Drehmoment – mit Ausnahme des Toyota D-CAT-Motors, der satte 400 Nm auf die Kurbelwelle stemmt und damit deutlich über den Angaben für BMW und Renault liegt. Leider merkt man im Fahrbetrieb jedoch wenig davon. Sowohl bei den gemessenen Fahrleistungen als auch beim subjektiven Fahrgefühl kann der Japaner mit seinen europäischen Konkurrenten nicht mithalten. Vom ebenfalls 177 PS starken BMW trennen den Toyota Welten: 1,5 Sekunden beim Spurt auf 100 km/h und fast 20 km/h bei der Höchstgeschwindigkeit. Das ist schon ein richtiger Klassenunterschied. Nur wenig schlechter als der Münchner geht der Franzose aus Dieppe. Überhaupt ist das BMW-Triebwerk das Maß der Dinge in der Antriebswertung: Der neue, verbrauchsoptimierte Vierzylinder bietet nicht nur die besten Fahrleistungen und hängt mit einer für Dieselmotoren eher ungewöhnlichen Drehfreude am Gas, er verbraucht auch mit Abstand am wenigsten Kraftstoff. Die auffälligste Neuerung an dem Leichtmetall-Diesel ist die – wie auch bei den BMW 1er-Benzinern – sehr gut funktionierende Start-Stopp-Automatik, die bei jedem Stillstand den Motor abschaltet und ihn bei Betätigung des Kupplungspedals wieder startet. Von den weiteren Maßnahmen zur Reduzierung des Verbrauchs und damit der CO2-Emissionen merkt der Fahrer erst an der Tankstelle etwas: piezoelektrische Einspritzung mit Arbeitsdrücken von 1800 bar, intelligentes Energiemanagement, das die Lichtmaschine nur bei Bedarf in Schub- und Bremsphasen einsetzt sowie eine elektrisch zuschaltbare Kühlmittelpumpe, um nur einige zu nennen. Bei der Verbrauchsmessfahrt konsumierte der Hightech-BMW-Motor 7,6 Liter Diesel je 100 Kilometer – und damit 0,8 Liter weniger als der Toyota und genau zwei Liter weniger als der durstige Renault. Mit etwas Zurückhaltung kann man mit dem 120d durchaus Verbrauchswerte mit einer Sechs oder gar einer Fünf vor dem Komma realisieren. So gewinnt der Bayer das Motorenkapitel sehr deutlich vor der Konkurrenz aus Frankreich und Japan, zumal der BMW-Diesel auch bei Geräuschentwicklung und Laufkultur vorn liegt.

Motor und Getriebe Max. Punkte BMW 120 d Renault Mégane Sport 2.0 dCi Toyota Auris 2.2 D-CAT Beschleunigung 150 158 147 142 Elastizität 100 Höchstgeschwindigkeit 150 98 90 80 Getriebeabstufung 100 88 82 86 Kraftentfaltung 50 38 36 30 Laufkultur 100 58 54 54 Verbrauch 325 193 168 183 Reichweite 25 12 11 11 Kapitelbewertung 1000 645 588 586

Fahrdynamik

Auch bei den fahrdynamischen Übungen distanziert der BMW die Konkurrenz – wenig überraschend, da er mit seinem in der Kompaktklasse einzigartigen Hinterradantrieb konzeptionelle Vorteile besitzt. Dabei zeigt sich die Überlegenheit des BMW nicht einmal so sehr mit der Stoppuhr. Noch überzeugender als die guten Ergebnisse auf dem Handlingkurs und der Slalomstrecke ist die Art und Weise, wie sich der 120d agil und kurvengierig um Biegungen treiben lässt, dabei sehr neutral bleibt und nur auf nachhaltige Aufforderung mit dem Heck ausschwenkt. Schnelles Kurvenfahren macht mit dem Mégane fast genauso viel Spaß, jedoch muss man sich hier mit den Traktionsproblemen des Fronttrieblers und der gefühllosen Lenkung anfreunden. Zudem beteiligt sich das abgeschaltete ESP ab 50 km/h ungefragt wieder am Geschehen. Allerdings ist im Optionspaket "Sportfahrwerk" (1000 Euro) ein komplett abschaltbares ESP enthalten. Der Auris schließlich zeigt eher wenig sportliche Neigungen, bleibt jedoch auch mit ausgeschaltetem ESP in allen Lebenslagen überaus fahrsicher. Da der BMW auch die besten Bremsen im Vergleich hat, fällt der Sieg sehr deutlich aus.

Fahrdynamik Max. Punkte BMW 120 d Renault Mégane Sport 2.0 dCi Toyota Auris 2.2 D-CAT Handling 150 66 60 54 Slalom 100 59 59 52 Lenkung 100 82 62 68 Geradeauslauf 50 44 38 41 Bremsdosierung 30 20 18 18 Bremsweg kalt 150 95 91 79 Bremsweg warm 150 95 78 79 Traktion 100 40 36 38 Fahrsicherheit 150 132 130 130 Wendekreis 20 16 7 14 Kapitelbewertung 1000 649 579 573

Umwelt und Kosten

Die Stunde des Toyota Auris schlägt im letzten Wertungskapitel. Mit niedrigem Grundpreis und sauberen Abgasen prescht er nach vorn. Auch die übrigen Kosten liegen im klassenüblichen Rahmen. Trotz der geringsten Kraftstoffkosten kann der BMW 120d nicht so richtig punkten. Vor allem die Münchner Preispolitik verhindert ein besseres Abschneiden. Der 120d ist nicht nur weit teurer als die Konkurrenz, er ist auch noch recht mager ausgestattet, sodass Details wie Klimaanlage oder Leichtmetallräder extra zu Buche schlagen. Renault und Toyota sind nicht nur billiger, sie sind schon ab Werk so ausgerüstet, dass nicht mehr viele Wünsche offen bleiben.

Kosten/Umwelt Max. Punkte BMW 120 d Renault Mégane Sport 2.0 dCi Toyota Auris 2.2 D-CAT Bewerteter Preis 675 201 208 218 Wertverlust 50 24 21 24 Ausstattung 25 3 19 20 Multimedia 50 Garantie/Gewährleistung 50 20 28 25 Werkstattkosten 20 15 13 16 Steuer 10 7 7 6 Versicherung 40 32 30 30 Kraftstoff 55 42 38 41 Emissionswerte 25 83 80 84 Kapitelbewertung 1000 427 444 464

Fazit

Die überlegenen motorischen und dynamischen Qualitäten des BMW 120d geben den Ausschlag zum Sieg in diesem Vergleichstest. Der Turbodiesel aus München liegt in fast allen Disziplinen – nicht zuletzt auch im Verbrauch – vor den beiden Konkurrenten. Der Mégane Renault Sport 2.0 dCi glänzt ebenfalls mit seinem quirligen Triebwerk, das allerdings zu viel Diesel verbraucht, und mit dem straffen, handlichen Fahrwerk. Die Qualitäten des Toyota Auris 2.2 D-CAT liegen eher im Komfort, in den niedrigen Kosten und im Raumangebot. Er ist das richtige Auto für Fahrer, denen Platz und bequemes Reisen wichtiger sind als sportliches Fahren. Der Mégane richtet sich an dynamische Freunde der Marke, die Gefallen an seinem extrovertierten Auftritt finden. Und der BMW ist ein Allrounder, allerdings mit recht knappem Raumangebot.

