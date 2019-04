Koenigsegg One:1: Weltrekord

Quelle: Youtube.com/KoenigseggSweden

Im September 2011 erzielte der Koenigsegg Agera R einen Weltrekord. Er schaffte es von 0-300 km/h und wieder auf 0 in 21.19 Sekunden.



NEUER REKORD-VERSUCH



Nun galt es diese Weltrekordzeit zu verbessern. Am 8. Juni begab sich das Team von Koenigsegg erneut auf die Teststrecke in Ängelholm, Schweden. Diesmal war nicht ein Agera R sondern ein One:1 mit dem Fahrer Robert Serwanski am Start. Nach einer kleinen Aufwärmphase ging es auch gleich los. Der Rest ist Geschichte...