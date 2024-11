Der Black Friday 2024 ist offiziell gestartet – und damit wird auch wieder allerhand Autozubehör deutlich günstiger angeboten. Auch Marken-Kindersitze von Brittax-Römer, Cybex, Maxi Cosi und Co. sind aktuell stark im Preis reduziert. Wir zeigen, welche Angebote sich lohnen!

Marken-Kindersitze: Sparen von Babyschale bis Sitzerhöhung

Beim Thema Sicherheit sollten Eltern natürlich nicht sparen! Aber es schadet auch nicht, Marken-Kindersitze mit Rabatten zu kaufen, wenn sowieso eine Neuanschaffung geplant ist. Denn ob Vollpreis oder Black-Friday-Angebot, die kleinsten Mitreisenden fahren genauso sicher mit. Wir zeigen, welche Angebote sich besonders lohnen!

Es ist wieder soweit: Mit dem Black Friday steht das Shopping Event des Jahres an. Mit den besten Rabatten bei Amazon richtig Geld sparen – vom 21. November bis 2. Dezember.

Und hier geht es zu den besten Preis-Empfehlungen direkt von der Redaktion der AUTO ZEITUNG!

Hier die besten Angebote entdecken:

Babyschalen bis vier Jahre

Maxi-Cosi Pearl 360 Babyschale

Für Kinder zwischen dem dritten Lebensmonat und dem vierten Lebensjahr eignet sich der drehbare Kindersitz Maxi-Cosi Pearl 360 i-Size. Auf ihn gewährt Amazon zum Black Friday bis zu 38 Prozent Rabatt in der Farbe Authentic Green. Die Isofix-Basis "FamilyFix 360" muss allerdings separat erworben werden.



Cybex Gold Sirona Gi i-Size Comfort inklusive Base

Eltern auf der Suche nach einer Babyschale, die samt Neugeboreneneinlage (separat erhältlich) ab Geburt geeignet ist, können mit dem Cybex Gold Sirona Gi i-Size Comfort-Sitz inklusive Isofix-Base bis zu 24 Prozent sparen. Ohne Neugeboreneneinlage ist der Sitz ab etwa 61 cm Körpergröße zugelassen. Der Sitz ist drehbar und bietet eine zwölffach einstellbare Kopfstütze. Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht, daher sollten Interessent:innen besser schnell zuschlagen. Wer Grau bevorzugt: Der Cybex Gold Sirona Gi i-Size Plus in Lava Grey kostet bei Amazon aktuell 22 Prozent weniger.



Mitwaschsende Kindersitze bis 12 Jahren

Maxi-Cosi Titan Plus i-Size

Den Maxi-Cosi TItan Plus i-Size gibt es zum Black Friday um 34 Prozent reduziert. Der mitwachsende Kindersitz ist laut Hersteller für den Transport von Kindern zwischen 15 Monaten und zwölf Jahren geeignet. Dazu gibt es einen Seitenaufprallschutz, eine integrierte Kopfstütze und vier Liegepositionen. Das Angebot gilt jedoch nur für die Farbe "Authentic Black". Achtung: Aktuell beträgt die Lieferzeit auf Amazon bis zu zwei Monate!



Mit 34 Prozent Rabatt ist der Maxi-Cosi Nomad Plus eine günstige Alternative zum Titan Plus – vor allem für Familien, die häufig mit ihrem Nachwuchs in verschiedenen Autos unterwegs sind. Denn der besonders leichte Sitz ist klappbar und damit ein Reiseautositz.



Cybex Gold Solution G i-Fix Kindersitz

Mit bis zu 28 Prozent Rabatt lockt der Cybex Gold Solution G i-Fix Kindersitz für Kinder zwischen drei und zwölf Jahren. Der mitwachsende Sitz hat beim ADAC Kindersitz-Test im Jahr 2023 immerhin die Note 1,7 abgestaubt und ist damit alles andere als unsicher – umso besser, wenn Eltern beim Kauf also sparen können. Bei diesem Angebot gilt: schnell sein! Amazon bietet nur begrenzte Kontingente mit dem Tiefstpreis an, und auch nur in der Farbe Moon Black.



Eine Alternative für Kinder zwischen drei und zwölf Jahren bietet Cybex mit dem Gold Solution S2 i-Fix gleich selbst. Auch hier gilt schnell handeln. Denn die 11 Prozent Nachlass auf den Kaufpreis gelten nur so lange der Vorrat bei Amazon reicht.



Britax Römer Discovery Plus 2

Der Britax Römer Discovery Plus 2 – unter anderem erhältlich im schönen "Dusty Rose"-Farbton – wird vom Hersteller als Kindersitz für die Altersgruppen 3,5 bis zwölf Jahre angegeben, beziehungsweise für Kinder von 100 bis 150 cm Körpergröße. Zum Black Friday lassen sich bis zu 32 Prozent beim Kauf sparen.



Cybex Golf Pallas G i-Size

Noch eine Altersstufe niedriger beginnt der Cybex Pallas G i-Size. Dieser ist bereits ab knapp 15 Monaten bis zum Erreichen des zwölften Lebensjahrs nutzbar – und kostet zum Black Friday auf Amazon 26 Prozent weniger. Und auch hier dasselbe Spiel: Die Angebots-Kontingente sind beschränkt. Wer schnell ist, sichert sich den Pallas G i-Size in Moon Black so zum Bestpreis.



