Das Kompakt-SUV wird in Sachen Basispreis etwas günstiger. 2013 wurde der Sportage 89.553 mal verkauft

Am 29. März rollt der Kia Sportage mit aufgefrischtem Gewand zu den Händlern des asiatischen Herstellers

Die überarbeitete Version des Kia Sportage kann auch in Deutschland ab sofort geordert werden. Die Preise für das SUV beginnen bei 20.290 Euro



Kia spendiert dem Sportage ein Facelift. Neben kleineren Design-Änderungen an der Karosserie bekommt das Kompakt-SUV ein teilweise umgestaltetes und höherwertiges Interieur, kündigte der koreanische Autobauer an.

Kia Sportage 2014: Basispreis für das SUV sinkt etwas

Außerdem verspricht Kia mehr Komfort durch eine bessere Geräuschdämmung und reduzierte Vibrationen im Innenraum. Die Ausstattungsliste wird unter anderem durch einen elektronisch einstellbaren Fahrersitz, ein beheizbares Lenkrad und eine elektronische Anhängerstabilisierung erweitert. Der Basispreis für den Sportage sinkt leicht auf 20.290 Euro. Kia präsentiert das Facelift-Modell Anfang März auf dem Genfer Autosalon 2014, Vorbestellungen sind bereits möglich.

Im Jahr 2013 wurden in Europa fast 90.000 Einheiten des kompakten Geländewagens verkauft. "Ich bin überzeugt, dass der in vielen Bereichen überarbeitete Kia Sportage den Erfolg seines Vorgängers noch übertreffen wird“, so Deutschland-Geschäftsführer Martin van Vugt optimistisch.

