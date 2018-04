Eckdaten Bauzeitraum 2009 bis 2014 Aufbauarten SUV Türen 5 Abmessungen (L/B/H) 4685/2220/1745 Leergewicht 1862-2033 kg Leistung 170-290 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel/LPG Abgasnorm Euro 5 Grundpreis 32.290 Euro

Der Kia Sorento (2012) bekommt mit dem Facelift das neue Markengesicht mit dem Grill in Form der "Tigernase". Unter der Haube wird einiges gestrichen, dafür gibt es Innen mehr Ausstattung. Basispreis: ab 45.490 Euro!

Im Jahr 2012 bekommt die zweite Generation des Kia Sorento (XM) ein Facelift, das zu Einstiegspreisen ab 45.490 Euro bei den Händlern steht. Mit der Modellpflege räumen die Koreaner unter der Haube auf und schmeißen kurzerhand alle Benziner und das bis zu diesem Zeitpunkt erhältliche LPG-Triebwerk aus dem Programm. An ihre Stelle tritt ein 2,2-Liter-Diesel mit 197 PS und 437 Newtonmeter maximalem Drehmoment. Dafür gibt es jetzt serienmäßig Allradantrieb im Kia Sorento Facelift (2012), der je nach Fahrweise die Kraft mehr an die Vorder- oder an alle vier Räder überträgt und wer mag kann auf der Optionenliste die Automatik anstatt des Sechsgang-Schaltgetriebes wählen. Äußerlich glänzt das wahlweise fünf- oder siebensitzige SUV in aufgefrischtem Design: Überarbeitete Stoßfänger, ein modifizierter Grill im Markendesign, Nebelscheinwerfer in neuer Form, LED-Tagfahrlicht und –Rücklichter sowie eine neugestaltete Heckklappe sind das Ergebnis. Neue, seriemäßige 19-Zoll-Leichtmetallfelgen runden den Auftritt ab. Zudem wurden die Hilfsrahmen an Vorder- und Hinterachse neu konzipiert und der Stahlanteil in der Karosserie erhöht, um eine noch höhere Unfallsicherheit zu gewährleisten.

Preis Sorento Facelift ab 32.290 Euro

Das elektrische Panorama-Glasdach profitiert beim Facelift darüberhinaus vom Wegfall der Mittelstrebe, sodass noch mehr Licht in den Innenraum dringt. Ist es zu hell, dunkelt das elektrische Sonnenschutzrollo schnell ab. Ins Interieur des Kia Sorento (2012) hält mit dem Facelift zudem ein 7-Zoll-LCD-Display Einzug, das mit serienmäßig eingebautem Navi auftrumpft. Der Einparkhelfer, Spurhalte- und Spurwechselassistent, Tempomat sowie das adaptive Kurvenfahrlicht sorgen für Komfort und Sicherheit beim Fahren. Der Kofferraum fasst im Fünfsitzer 660 Liter, bei umgeklappten Rücksitzen wächst es sogar auf 1675 Liter. Gleichzeitig bietet Kia für das Sorento Facelift mehr Farboptionen sowohl für die Karosserie als auch den Innenraum auf der Optionenliste.