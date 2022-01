Die besten kabellosen Handyladegeräte fürs Auto

Deswegen braucht man eine kabelloses Handyladegerät fürs Auto

Wenn Sie schon bei der bloßen Vorstellung, dass der Akku Ihres Handys zur Neige geht, entsetzt sind, dann sollten Sie unbedingt ein Ladegerät bereithalten, egal wo Sie sich gerade befinden. Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, sollten Sie Ihr Smartphone am besten mit einem speziellen Autoladegerät aufladen - so können Sie die Sprachfunktionen und das Navigationssystem während der Fahrt nutzen.

Um in Ihrem Auto Ordnung zu halten, empfehlen wir ein kabelloses Ladegerät. Sie sind den herkömmlichen kabelgebundenen Ladegeräten überlegen und machen das Aufladen Ihres Handys kinderleicht - Sie müssen nur darauf achten, dass Ihr Handy die Kontaktfläche berührt (und dass das Handy das kabellose Aufladen unterstützt). Wenn Sie das brauchen, lesen Sie weiter, um unsere Auswahl der besten kabellosen Autoladegeräte zu sehen.

Warum ein kabelloses Autoladegerät verwenden?

Das Halten eines Mobiltelefons während der Fahrt ist illegal und führt automatisch zu einer Geldstrafe von 200€ und sechs Strafpunkten. Je nach den Umständen kann die Strafe bis zu einer Höchststrafe von £1.000 und einem Fahrverbot erhöht werden. Wenn Sie das Mobiltelefon in eine Telefonhalterung stecken, können Sie Sprachsteuerungshilfen wie Siri, Google Assistant und Bixby nutzen und die Navigationsanwendung eines Telefons bedienen.

Wir verwenden also ein kabelloses Ladegerät und nicht nur eine Handyhalterung? Nun, das können Sie, wenn Sie wollen. Mit einem kabellosen Ladegerät haben Sie jedoch die Möglichkeit, Ihr Handy mit Strom zu versorgen, ohne dass Sie Kabel über das Armaturenbrett und die Klimaanlagensteuerung ziehen müssen. Sie können einfach in Ihr Auto steigen, es in die Halterung stecken und losfahren.

Woher weiß ich, ob mein Telefon kabelloses Aufladen unterstützt?

Wenn Ihr Telefon von 2019 an ist, sollte es mit Qi Wireless Charging ausgestattet sein. Wer zum Beispiel ein Samsung Galaxy S6 oder ein neueres Modell oder ein Apple iPhone 8 oder ein neueres Modell hat, sollte damit zurechtkommen. Einige ältere Smartphones können mit einer Qi-fähigen Handyhülle kompatibel gemacht werden. Im Zweifelsfall solltest du dich beim Hersteller deines Handys erkundigen, bevor du dich festlegst.

Die besten Produkte