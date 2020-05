J.P. Kraemer und sein Team bauen in den Tuning-Hallen von JP Performance nicht nur Kundenfahrzeuge um, sondern auch spektakuläre Einzelstücke wie den allradgetriebenen VW Up oder den Supergolf. Nun feiert die Tuning-Firma Geburtstag. Wie lange es JP Performance schon gibt und was für den ersten runden Geburtstag geplant ist, zeigt das Video!

News Joni (Jonas) verlässt JP Performance J.P. äußert sich zu Jonas Abgang