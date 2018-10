Der "The Grand Tour"-Moderator Jeremy Clarkson hat mit der "Sunday Times" sein persönliches Auto des Jahres 2018 gewählt. Auf welchen Wagen die Wahl gefallen ist, zeigt unser Video. So viel sei aber schon mal verraten: Clarksons Lieblingsauto ist italienischer Abstammung!

