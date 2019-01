Jeep Cherokee 2014: Marktstart in Europa im Juni

Zur Markteinführung des neuen Cherokee in Europa gibt es vier Motoren: einen Vierzylinder, einen V6 und zwei Diesel

Nach längerer Abstinenz gibt es den Jeep Cherokee bald auch wieder in Europa zu kaufen. Den Marktstart für den Offroader hat die Fiat-Tochter für Juni terminiert



Ein Klassiker fürs Gelände feiert sein Comeback: Nach einigen Jahren Pause bietet Jeep auch in Europa wieder einen Cherokee an. Der Allradler im Format von Toyota RAV4 und BMW X3 soll im Juni in den Handel kommen, sagte ein Sprecher der amerikanischen Fiat-Tochter. Angaben zu den Preisen machte er noch nicht.

Jeep Cherokee 2014 für Deutschland und Europa

Das Design des 4,63 Meter langen Cherokee ist unkonventionell: Die Scheinwerfer sind extrem schmal, die Lüfterschlitze des Kühlergrills laufen in die Motorhaube hinein. Der Offroader steht auf der modifizierten Plattform der Giulietta von Alfa Romeo und startet den Werksangaben nach mit vier Motoren: Es gibt einen Vierzylinder-Benziner mit 2,4 Litern Hubraum und 184 PS, einen V6 mit 3,2 Litern und 271 PS sowie zwei Diesel mit 2,0 Litern und 140 PS und 170 PS.

Zwar hat Jeep zumindest für die Benziner keine Start-Stopp-Automatik im Programm und sie für die Diesel noch nicht angekündigt. Aber durch eine neue Automatik mit neun Gängen, die luftwiderstandsoptimierte Karosserie, kleinere Hubräume und die leichtere Konstruktion werde das Auto bis zu 45 Prozent sparsamer, teilte Jeep mit - ohne konkrete Verbrauchswerte zu nennen. Die Ausstattung des Cherokee wurde modernisiert: In der Mittelkonsole gibt es beim Jeep Cherokee 2014 einen großen Touchscreen, hinter dem Lenkrad einen Monitor, dazu kommen zehn Airbags. Zu den neuen Assistenzsystemen zählen laut Hersteller aktive Helfer für Spurführung und Spurwechsel, ein automatisches Notbremssystem und eine elektronische Einparkhilfe.

