"The Grand Tour"-Moderator James May erhält ab dem 3. Januar 2020 seine eigene Amazon-Prime-Show – und begibt sich dafür auf eine Reise durch Japan. Er besucht Sehenswürdigkeiten, trifft Einheimischen und isst Nudeln, um das Land der aufgehenden Sonne wirklich kennen zu lernen. Wetten, das wird May-typisch wieder sehr lehrreich? Der Trailer dazu gibt es im Video unten!

"James May – Our Man in Japan" im Trailer-Video: