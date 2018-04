Das Display ist dabei in der Lage, für die Blickwinkel von Fahrer und Beifahrer völlig unterschiedliche Inhalte anzuzeigen – beispielsweise Navigationsdaten für den Fahrer und eine DVD für den Beifahrer.

In der ersten Reihe profitieren die Insassen von einem Infotainment-System mit 10,2 Zoll großem Touchscreen.

Das Topmodell markiert der Jaguar XF S, der aus dem F-Type den Kompressor-V6 mit sagenhaften 380 PS übernimmt. Damit beschleunigt er in 5,3 Sekunden auf 100 km/h.

Eckdaten Bauzeitraum ab 2015 Aubauarten Limousine/Kombi Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4954/1880/1457 Leergewicht 1545–1760 kg Leistung 163-380 PS Antriebsarten Hinterrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis ab 41.460 Euro

Der Einstiegs-Preis für den Jaguar XF (2015) liegt bei 41.460 Euro. Dafür gibt es den sparsamen E-Performance-Diesel. Jetzt bietet die Motorenpalette mit neuen Vierzylindern noch mehr Vielfalt!

Seit Mitte 2015 ist der Jaguar XF in seiner zweiten Generation zu Preisen ab 41.460 Euro auf dem Markt. Um im Wettbewerb gegen Mercedes E-Klasse, Audi A6 und BMW 5er gut aufgestellt zu bleiben, erweitern die Briten jetzt die Motorenpalette und bringen einen neue Basis-Benziner an den Start. Mit einem neuen Vierzylinder-Turbomotor, der entweder 200 oder 250 PS leistet und 340 bzw. 365 Newtonmeter Drehmoment entwickelt, wird der Jaguar XF noch effizienter. Bei den Dieselmotoren ergänzt der 240 PS starke Twinturbo-Diesel mit zwei Litern Hubraum und 500 Newtonmetern ab sofort das Angebot. Das Basismodell fährt weiterhin mit einem 2,0 Liter großen Diesel (E-Performance), der 163 PS liefert. Dank seiner Aluminium-Karosserie und der damit verbundenen Gewichtsersparnis von 200 Kilo kommt das Triebwerk auf einen Verbrauch von nur 3,9 Litern. Dazu trägt jedoch auch die optimierte Aerodynamik bei: Der cW-Wert fällt mit 0,26 vorbildlich aus. Neben dementsprechend souveränen Fahrleistungen auf gerader Strecke verspricht der Jaguar XF (2015) auch ein sportliches Handling auf kurvigen Straßen. Dabei helfen nicht zuletzt auch seine ausgeglichene Verteilung zwischen Vorder- und Hinterachse, die doppelten Dreiecksquerlenker an der Vorderachse und die integrale Einzelrad-Aufhängung hinten. Auf Wunsch rüstet Jaguar den XF auch mit Allradantrieb aus. Geschaltet wird beim Jaguar XF von Hand mit sechs Gängen, die Achtgang-Automatik kostet 2500 Euro Aufpreis.

Jaguar XF (2015) im Video:

Preis des Jaguar XF (2015) ab 41.460 Euro

Im Innenraum des Jaguar XF (2015) haben die Entwickler großen Wert darauf gelegt, dass Fond-Passagiere bequem sitzen und im Vergleich zum Vorgänger mehr Platz um sich herum genießen können. Ergänzt wird das zentrale Display durch ein 12,3 Zoll großes TFT-Kombiinstrument, das auch aus dem Range Rover bekannt ist und den Fahrer mit allen relevanten Infos zum Fahrzustand versorgt. Einige Informationen wie Geschwindigkeit und Navigations-Pfeile können auch im Head-Up-Display angezeigt werden, außerdem unterstreichen Voll-LED-Scheinwerfer und eine ganze Flotte von Assistenzsystemen den hohen Anspruch des Jaguar XF.

