Russische Tuner haben einen besonderen Hang zur Extravaganz - Larte Design im Speziellen hegt eine Leidenschaft für Modelle von Nissans Edeltochter Infiniti. Beide Neigungen kamen bereits kürzlich beim Extrem-Exot QX80 zusammen, diesmal darf es eine Nummer kleiner sein - und bedrohlicher, wenn es nach der Optik geht!

Tuning für Infiniti QX60: Edle Komponenten von Larte Design

In pechschwarzer Farbe und mit im PU-Rim-Verfahren entwickelten Bodykit präsentiert sich das jüngste Geschöpf der Edelschmiede, ein Infiniti QX60. Das Optik-Paket macht aus dem SUV, das wie viele seiner Markenbrüder deutscher Kundschaft vorenthalten bleibt, einen schwarzen Ritter, an dem auch Superheld Batman Gefallen finden könnte. Ergänzt wird der düstere Auftritt an der Front von einem zweiten Kühlergrill, in der Mitte prangt das Firmen-Wappen des russischen Veredlers.

Runde Doppelnebelleuchten sowie quadratische LED-Kuben als Tagfahrlicht unterstreichen den bedrohlichen Charakter. Eingebettet in einen breiten Diffusor kommt am Heck ein Doppelrohr-Auspuffsystem aus Edelstahl zum Einsatz, welches auch klangtechnisch den Ernst der jeweiligen Lage hinausposaunt. Die Seitenansicht wird duch mattschwarze 22-Zoll-Leichtmetallräder aufgewertet, mit eckig geformten Doppelspeichen. Bereit für den Gang nach Hollywood? Wir dürfen gespannt sein!

Patrick Freiwah